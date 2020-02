San Daniele in piazza contro razzismo e antisemitismo

Le associazioni di San Daniele del Friuli si uniscono contro razzismo e antisemitismo. Negli ultimi giorni, in paese, si sono registrati gravi episodi di intolleranza. Prima una lettera recapitata a quattro consiglieri di minoranza, scritta a mano, che recita: "Dopo 75 anni... L'ebreo è sempre ebreo...". Ieri pomeriggio, invece, una svastica è comparsa sulla casa di via Piave 64 in cui visse Arianna Szorrnyi che, il 16 giugno del 1944, fu deportata con tutti i suoi cari, dopo la denuncia di un delatore che aveva indicato alle SS la loro abitazione.

Gesti accompagnati anche da inaccettabili esternazioni rese pubbliche tramite i social e altri strumenti di comunicazione. Per questo diverse associazioni hanno deciso di scendere in piazza, questo pomeriggio alle 16, con ritrovo proprio davanti alla casa della famiglia Szorenyi. L'obiettivo è quello di dimostrare che San Daniele è ancora e sempre una cittadina fortemente attaccata a valori di civile e rispettosa vita sociale.

"Ci sono fatti, azioni, episodi che all’interno di una comunità non possono essere lasciati cadere in un silenzio che finirebbe per essere complice, perché minano le relazioni umane, intaccano il senso di dignità di ogni persona e di ogni essere umano. Ma anche perché vanno a ledere e a colpire i principi sostanziali su cui si basa nostro assetto sociale. Ovvero quei principi fondanti di una nazione e di un popolo che i padri costituenti hanno sancito in base a consapevoli scelte e a solide conoscenze".

Aderiscono all’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, le Associazioni Associazione per la Costituzione, Agesci, Asdf San Daniele, atToroni, Atlas, Civico Comitato Guarneriano, Leggermente, Lions S. Daniele, Mo.VI, Officine d’Autore, Servi di Scena, Sinthonya, Università per tutte le età del Sandanielese. Anche il Parroco di San Daniele, monsignor Sergio De Cecco e il sindaco Pietro Valent hanno dato la loro adesione, nel nome di un senso di umanità in cui il rispetto e la solidarietà vengano riconosciuti come pietre inamovibili su cui poggiare le basi della convivenza sociale.