San Daniele, snobbato il referendum sulla Guarneriana

Bassa affluenza, ieri a San Daniele, per il referendum indetto sul futuro della Biblioteca Guarneriana. E’ il Sindaco Pietro Valent, che aveva voluto la consultazione popolare per ragionare insieme ai cittadini sul destino della storica collezione, a commentare il risultato in un post su Facebook. “Ieri sera si è chiusa la questione Referendum”, scrive Valent. “Il quorum non è stato raggiunto, fermandosi al 30,21%. Anche depurando gli aventi diritto dalla “quota estera” (seppure qualcuno di questi abbia votato) il dato si attesterebbe a circa il 38%. Da settimane, ma vorrei dire fin da subito dopo l’indizione del referendum, proprio per un’analisi oggettiva dei risultati avevo preparato una griglia con le diverse soglie di voto per una valutazione quanto meno emotiva possibile, indicando ai consiglieri di maggioranza quali sarebbero stati i numeri politicamente rilevanti. Numeri non raggiunti dal risultato di questa consultazione”.

“L’opposizione capitanata da Spitaleri, Toppazzini e Zanini ha spinto fin dall’inizio e poi ha cavalcato l’azione referendaria sulla biblioteca, facendosi parte attiva in questi mesi, mobilitando tutte le forze possibili, investendo nella comunicazione fatta pervenire casa per casa a tutta la cittadinanza. Ebbene Spitaleri & C. che alle amministrative avevano raccolto 2.413 preferenze hanno perso qualche pezzo per strada: -7,33% se si considera il numero dei SI al quesito più gettonato, -11,10% se si considerano i SI all’altro quesito”, continua il sindaco.

“In occasione del referendum sul Centro Anziani le cose andarono diversamente, la minoranza della quale facevo parte alle amministrative 2013 aveva raccolto 1.139 preferenze, mentre i SI ottenuti per il Centro Anziani furono 2.432 cioè +213%, mobilitando, quindi, oltre il doppio del proprio elettorato rispetto al consenso delle amministrative. Su questi dati verterà l’analisi politica del voto. Quanto al Comitato debbo riconoscere merito per l’impegno e la passione durante la campagna referendaria appena trascorsa, caratterizzata, però, e questo mi spiace, dall’aver puntato a far leva sul fomentare paure nella gente usando termini e temi che con le progettualità che stiamo portando avanti hanno poco a che fare, in particolare il tema della privatizzazione o della museificazione dell’Antica a danno degli studiosi”, continua ancora Valent nel suo post.

“Nonostante le vignette che mi hanno ritratto con le cuffie alle orecchie o con le stelline sugli occhi (che non mi hanno offeso ma mi hanno fatto fare qualche sorriso in più) ritengo che se il Comitato saprà affrancarsi dalla strumentalizzazione dell’opposizione e saprà confrontarsi con noi tralasciando i preconcetti e abbandonando quei cavalli di battaglia che non hanno niente a che vedere con la nostra visione (privatizzazione in primis) sarà possibile sedersi ad un tavolo e migliorare ciò che stiamo con calma facendo. Se ritiene, invece, che la battaglia debba continuare su quelle tematiche allora vedo difficile poter aprire a qualche tipo di fattiva collaborazione”, conclude il sindaco.