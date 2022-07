San Domenico, al via i traslochi

Da oggi prendono il via le attività per i primi traslochi che coinvolgeranno San Domenico, il quartiere di Udine coinvolto dal progetto di rigenerazione urbana pianificato da Comune e Ater attraverso i 23 milioni di euro recuperati con i fondi del Pnrr.

Nei prossimi cinque mesi saranno trasferite 65 famiglie, alcune delle quali hanno rinunciato a rientrare a conclusione dell’intervento. Sono stati inviati 36 provvedimenti di assegnazione di cambio alloggio, di questi, 25 sono stati accettati; 11, invece, sono in attesa di risposta. In accordo con le famiglie, sono state, inoltre, state individuate ulteriori 23 unità abitative, che saranno assegnate al termine dei lavori di manutenzione.

Entro giugno 2023 dovranno essere consegnati i lavori alle imprese appaltatrici, che avranno due anni e mezzo di tempo per completare i lavori per complessivi 111 nuovi alloggi (72 nel lotto del Comune e 39 in quello dell’Ater). Gli appartamenti saranno confortevoli, senza barriere architettoniche e ad alta prestazione energetica.

L’Ater confida di completare la fase dei traslochi dei nuclei interessati entro la fine del 2022. L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo giugno.