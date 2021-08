San Michele, 865mila euro per tagliare la Tari

Una boccata d’ossigeno alle imprese del territorio sanmichelino. L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Pasqualino Codognotto ha stanziato un contributo di 865mila euro a favore delle imprese (Partite Iva) finalizzato alla riduzione della Tari 2021 dovuta dalle utenze non domestiche.

Nel territorio di San Michele al Tagliamento/Bibione le Partite Iva sono 2.253 e versano una Tari pari a 2,5 milioni. Servono precisi requisiti per poter ricevere il contributo: un fatturato 2020 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello dell’anno 2019; il richiedente deve essere in regola con i versamenti della Tari relativi al 2020 e agli anni precedenti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria e concordato preventivo.

Il sindaco Pasqualino Codognotto con soddisfazione ha commentato: “Si tratta di un contributo importante che l’amministrazione ha deciso di mettere a favore delle imprese del territorio che l’anno scorso causa pandemia hanno subito ingenti danni economici. Questa riduzione della Tari viene applicata nella rata di saldo a conguaglio dell’importo dovuto nel 2021. L’ammontare del contributo varierà del 30 per cento fino ad un massimo del 50 per cento dell’importo Tari dovuto. A breve seguirà un bando con ampia divulgazione sui siti del Comune, media e social per informare i nostri imprenditori”.