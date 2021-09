San Michele, un milione per le imprese agricole

I benefici sull’uso dei Fondi Europei ricadono anche nell’entroterra sanmichelino. Ben un milione di euro di fondi hanno interessato le imprese agricole del territorio di San Michele al Tagliamento in pochi anni. Si tratta di risorse che il Comune ha reperito attraverso l’accesso ai fondi comunitari.

Grazie anche all’interessamento dell’Amministrazione comunale, alcune imprese hanno potuto acquistare nuovi macchinari per compiere determinate operazioni, puntando sempre più su un’agricoltura sostenibile e senza l’uso della chimica, avvalersi dell’assistenza tecnica di professionisti, acquistare teli per copertura serre e attrezzature per la conservazione e confezionamento dei prodotti raccolti.

In merito l’assessore alle Politiche comunitarie e attività produttive Annalisa Arduini ha spiegato: “Desidero sottolineare il fatto che il Veneto sa ‘far rendere’ al massimo i contributi che qui arrivano, altro che restituirli per mancanza di progettualità come sentiamo accade in altre parti d’Italia. Si tratta di un’iniezione importante di risorse per le nostre piccole imprese agricole che anche nei periodi di crisi sono riuscite a mantenere l’occupazione, in alcuni casi di aumentarla e danno loro la possibilità di innovarsi”.