San Pietro al Natisone incontra Informest

Primo importante incontro a San Pietro al Natisone tra gli Amministratori del Comune e il presidente di Informest, Boris Dijust, accompagnato dal direttore Ivan Curzolo.

A rappresentare il Comune erano presenti il Sindaco Mariano Zufferli e il Vicesindaco Cesare Pinatto, accompagnati dai consiglieri Nicola Sturam e Claudia Pollano, quest’ultima con delega alle reti e ai progetti europei. Ha preso parte all’incontro anche il consigliere regionale Giuseppe Sibau, sempre attento alle sinergie che si creano in questo territorio.

“Un’occasione importante - ha evidenziato Pollano – che ci ha permesso di esporre le azioni di programmazione e pianificazione che stiamo portando avanti, anche grazie alla sinergia con Enti come l’Anci Fvg, il ComPA, l’Istituto Isig di Gorizia e l’Aiccre Fvg. Il tutto in rete con gli altri Comuni delle Valli del Natisone, che siamo onorati di rappresentare in ogni sede, come un territorio che si manifesta coeso per finalità. Abbiamo illustrato anche gli obiettivi e gli ambiti selezionati per un contesto europeo, per attrarre fondi e sviluppare progettualità con reti efficienti ed efficaci, in linea con le priorità del nuovo settennio 2021-2027, che prevedono un’Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini”.

“La nuova programmazione europea – ha aggiunto il Sindaco Zufferli – rappresenta per questo territorio un’ottima opportunità che va colta in modo unito dai Comuni, creando, di volta in volta, sinergie tra le diverse aggregazioni già presenti. Due esempi fra tutti: il Contratto di fiume e la nuova Comunità di Montagna del Natisone e Torre. Sentiamo forte la responsabilità di essere propositivi all’interno di queste reti: sul territorio comunale si trovano la sede operativa della Comunità di montagna, una delle due sedi del Gal Torre e Natisone, l’ufficio Iat delle Valli del Natisone e due Istituti comprensivi, il Dante Alighieri e il Paolo Petricig, oltre allo storico Istituto magistrale che oggi ospita i due indirizzi di Liceo linguistico e delle Scienze umane. Affiancano queste importanti istituzioni anche la casa di riposo, il servizio di guardia medica con ambulanza che serve tutto il territorio, il Museo Smo e la zona industriale che sta vivendo un’importante fase di rivitalizzazione. Tutto ciò va sostenuto e valorizzato anche attraverso progettualità con fondi europei, in continua collaborazione tra pubblico e privato, con le molte associazioni ed enti del terzo settore, molto attive su tutto il territorio delle Valli”.

Per il consigliere regionale di Progetto Fvg per una Regione Speciale/AR, Giuseppe Sibau è stato “importante l’incontro con i referenti di Informest e gli Amministratori del Comune di San Pietro al Natisone. Il fatto che una realtà come Informest coinvolga le Valli del Natisone, e non solo i Comuni più grandi sul territorio regionale, risulta un segnale rilevante. Il territorio si aspetta positive ricadute da questa collaborazione: i presupposti ci sono tutti”.

“Ho accolto con piacere l’invito del Sindaco Zufferli a questo incontro” osserva il Presidente Dijust “per far conoscere a Informest le molteplici attività che il Comune di San Pietro al Natisone, in un ruolo che definirei ‘di aggregatore’ dei Comuni delle Valli, porta avanti per lo sviluppo del territorio del Natisone. Ritengo sia la strada giusta, perché in un contesto generale dove l’attrazione delle risorse comunitarie è sempre più un processo competitivo, saper programmare nei tempi e ragionare in logica di area vasta sono i due fattori decisivi per avere successo. Il supporto di Informest, inserendosi in un percorso già ben strutturato, non potrà che costituire quel valore aggiunto per rendere le progettazioni 2021 – 2027 ancora più numerose e coordinate”.

“Tra le prossime azioni da condividere con le altre Amministrazioni del territorio è stata proposta una convenzione con gli uffici di Informest, ente no-profit con la finalità di fornire supporto e collaborazione agli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, grazie anche al lavoro di coordinamento del direttore Curzolo, che vanta una ricca e solida esperienza a valere sui fondi e programmi europei e che affiancherà gli enti locali in questo lavoro importante di crescita condivisa”.