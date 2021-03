San Vito, la richiesta di Kronospan all’attenzione della Giunta

Approfondimenti scientifici, verifiche puntuali e valutazioni tecniche sui vari aspetti a cominciare da quello ambientale, saranno alla base della risposta alla richiesta di realizzazione di un nuovo impianto di produzione di pannelli truciolari da legno riciclato. L’istanza in questione è quella presentata dalla società Kronospan Italia alla Regione per ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) necessario per costruire in Zona industriale Ponte Rosso a San Vito tale nuovo impianto. Si ricorda che Kronospan in Zipr ha la sede italiana della multinazionale leader nel settore dei pannelli a base legnosa nobilitati.

La Giunta comunale di San Vito al Tagliamento, si è riunita in seduta il giorno primo marzo per rispondere alla richiesta del Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati della Regione di verifica della completezza della documentazione relativa alla competenza comunale in materia di edilizia, proprio per avviare il percorso previsto per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 riguardante per l’appunto la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato (e non più legno vergine derivante da disboscamenti) presentato.

La Giunta, oltre a verificare la completezza della documentazione in materia di edilizia, ha comunque ritenuto di evidenziare una serie di rilievi a partire innanzitutto dal mancato coinvolgimento del Consorzio di sviluppo economico e sociale Ponte Rosso - Tagliamento, ente gestore della Zona industriale ed in particolare competente per la rete di smaltimento acque reflue e meteoriche. Infatti, si è chiesta la Giunta, come può la Regione avviare un percorso di istanza a costruire un nuovo stabilimento senza avere tra gli Enti interessati lo stesso Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento?

Da evidenziare che la Giunta comunale, nella lettura della richiesta della Kronospan di autorizzazione regionale per la derivazione, mediante opere di presa da falda sotterranea, di acqua funzionale alla realizzazione dell’intervento, per un volume di prelievo massimo di 127.000 m3/anno, ha ritenuto di precisare l’inopportunità di un utilizzo di acqua potabile per lavorazioni industriali tenuto anche conto che già la stessa Giunta regionale, con precedente parere relativo alla stessa ditta, aveva invitato “al fine di diminuire la necessità di prelievo da acque di falda e tutelare lo stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea, a verificare l’opportunità di raccogliere e utilizzare le acque dei pluviali e dei piazzali all’interno dello stabilimento”.

Nella lettera di risposta inviata alla Regione, l’Amministrazione sanvitese ha fatto inoltre notare come il Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento abbia deliberato nella sua ultima assemblea di bilancio la realizzazione dell’acquedotto e della sua rete di distribuzione al servizio proprio degli insediati e degli insedianti nella Zona industriale e ciò oggi risulta urgente e necessario. A riguardo il Sindaco Antonio Di Bisceglie ha già promosso un incontro per l’inizio della prossima settimana con tutti gli interlocutori interessati.

Tenuto conto anche delle caratteristiche del proposto insediamento e in previsione delle decisioni che si dovranno assumere in sede di Conferenza dei servizi, la Giunta comunale ha ritenuto infine di darsi un consulente scientifico per tutti gli approfondimenti, le verifiche e le valutazioni finali sull’impianto con l’obiettivo di addivenire a una scelta rispondente pienamente ai criteri di sicurezza, sostenibilità e occupazione in piena coerenza con la transizione ecologica europea, soprattutto con la volontà di portare avanti con determinazione e concretezza il progetto di avere una Zona industriale come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). A tale proposito sono già in corso contatti con le Università della Regione.

Si tratta - come si vede - di questione rilevante e i dati iniziali lo rivelano: l’investimento della società si attesta a 200 milioni di Euro, con un portato occupazionale di circa 150 nuovi addetti. Si devono così totalmente coniugare ambiente e lavoro con le necessarie innovazioni tecnologiche di processo produttivo, assumendo tutte le decisioni conseguenti per l’interesse generale. Infine, la Giunta comunale ribadisce che i controlli - attualmente svolti con una centralina di monitoraggio dell’aria posizionata in Comune di Morsano al Tagliamento - siano più stringenti ed ecco perchè l’Amministrazione comunale ha preso l’iniziativa sollecitando Arpa a prevedere nel breve una ulteriore centralina di ricognizione nella Zona industriale Ponte Rosso, proprio per rafforzare il monitoraggio della condizione ambientale e mettere il Consorzio nelle condizioni di intervenire per eventuali situazioni di criticità. “Tutto nel segno della salvaguardia del nostro territorio che tutti dobbiamo avere a cuore, senza lasciare nulla di intentato” chiosa il Sindaco Di Bisceglie.