San Vito, presidio in piazza sul 'caso Kronospan'

Mercoledì 29 dicembre, alle 18.30, il comitato Abc - Ambiente Bene per le Comunità ha organizzato un presidio in piazza a San Vito al Tagliamento. "Vogliamo mantenere alta l’attenzione della popolazione sulla questione dell’ampliamento della Kronospan anche in questo periodo di feste", spiegano dal Comitato Abc.

"Come noto l’azienda ha appena presentato le proprie risposte alle osservazioni e alle critiche che parecchi enti e associazioni hanno formulato sul progetto. Al di là della massiccia propaganda aziendale di questi giorni, da una prima lettura dei documenti presentati, rimaniamo su una posizione critica, con alcune motivazioni che saranno presentate già domani sera".

"Siamo preoccupati - proseguono dal Comitato - per le modalità con cui la Regione deciderà di affrontare questa fase del procedimento. La presentazione all'interno del Paur Kronospan di una nuova richiesta di autorizzazione riguardante l'azienda Silva, con una mole incredibile di documenti a corredo, pone la questione di una ripartenza del procedimento che abbia tempi adeguati per una corretta valutazione di entrambi".

"Pur condividendo il fatto che debba essere fatta una valutazione cumulativa degli impatti legati ai due impianti, tenuto conto che Silva risulta strettamente collegata al progetto Kronospan, va ricordato che il progetto Silva non è mai stato valutato in precedenza, né dagli enti preposti, né dai cittadini su cui potenzialmente impatterà. Anche questa posizione sarà oggetto di maggiori dettagli durante la manifestazione di domani sera", conclude la nota.