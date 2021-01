San Vito, tra i primi Comuni a dotarsi del Regolamento di contabilità

Con delibera del Consiglio comunale, il Comune di San Vito al Tagliamento si è dotato di un nuovo Regolamento di contabilità, tra i primi del Friuli Occidentale. Tale documento, votato all’unanimità, disciplina le attività di programmazione finanziaria, previsione, gestione, rendicontazione, investimento e revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese dell’Ente comunale.



Si è così superato il vecchio regolamento adeguandolo alle rilevanti modifiche legislative intervenute in questi anni. Rivolto a disciplinare le procedure finanziarie interne al Comune, tuttavia esso ha rilevanti riflessi per i cittadini e le imprese. Con il nuovo regolamento, infatti, si punta a consolidare la tradizionale celerità dei pagamenti alle imprese - che già oggi si attesta sui 14 giorni medi rispetto ai 30 previsti per legge -, nonché dei procedimenti di spesa. Infatti, vengono definiti tempi certi e molto brevi per ogni step delle attività dei diversi uffici/servizi che portano all’utilizzo delle risorse pubbliche. Ciò è a garanzia che le risorse pubbliche vengano utilizzate con celerità garantendo in tal modo l’efficienza, la tempestività e l’efficacia dell’erogazione dei servizi ai cittadini ma anche della qualità del rapporto con le numerose imprese che sono fornitrici di beni, servizi e lavori del comune.



Il Regolamento si pone inoltre in linea con le esigenze di innovazione organizzativa e di spinta alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Il flusso dei procedimenti interni viene compiutamente adeguato alle esigenze della digitalizzazione. “Lo possiamo fare - afferma il delegato al bilancio, Davide Quarin - perché negli ultimi anni abbiamo investito fortemente nella costituzione di un qualificato servizio informatico interno sia con risorse umane che con l’ammodernamento tecnologico e perché la struttura operativa comunale è da sempre attenta ai cambiamenti culturali e gestionali. Questo consentirà anche di aderire alla spinta che la pandemia ha posto all’effettiva introduzione dello smart working stando così al passo con l’innovazione delle imprese”.Per il cittadino ciò significa poter ottenere i servizi comunali accedendo dal proprio computer senza dovere andare fisicamente alla sede. Ad esempio, quest’anno l’iscrizione ai servizi comunali scolastici avverrà integralmente on-line così come altri che sono attivi o saranno a breve attivati. Certo non sarà un percorso breve e tuttavia l’Amministrazione comunale sta investendo su questo e anche il nuovo Regolamento è uno dei tasselli della spinta alla ulteriore innovazione gestionale e tecnologica. “In questo modo - aggiunge Quarin - si incentiva un modello organizzativo efficiente per l’acquisizione e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Principi cardine sono lo sviluppo della programmazione quale elemento caratterizzante della cultura gestionale, la responsabilizzazione di dirigenti e capi servizio sull’acquisizione delle entrate e sulle spese. Viene inoltre proposta un’organizzazione per processi e non per adempimenti”.“Pertanto lo strumento adottato si colloca nel processo di semplificazione amministrativa. I cittadini - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie - potranno così beneficiare, a regime, di un ente più efficiente ed efficace. Per gli uffici, si otterrà una semplificazione interna. Per la Giunta comunale si avrà un migliore processo che consentirà di raggiungere al meglio gli obiettivi assegnatisi”.