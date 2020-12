San Vito, via libera al nuovo Regolamento di Polizia rurale

Ottime novità con il nuovo Regolamento di polizia rurale. Sono state introdotte grazie al via libera del Consiglio comunale di giovedì 17 dicembre che aveva all’ordine del giorno l’approvazione di modifiche e integrazioni al documento relativo. Novità non solo per la polizia rurale ma anche per la migliore tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio coniugata alla moderna attività agricola e la cui ultima revisione risaliva al 2015.



Il testo finale, approfonditamente discusso nei mesi scorsi e ultimamente in diverse sedute della competente commissione consiliare, è il frutto di un lavoro che ha visto il coinvolgimento dei cosiddetti portatori di interesse, delle associazioni di categoria regolarmente censite sul territorio comunale (Coldiretti, Legambiente, Federazione italiana caccia, Gruppo sportivo Vat-Prodolone, associazione Bosco Man di Ferro e Cimitero Ebraico), degli enti competenti (Ersa, AsFo, Corpo Forestale), degli uffici comunali (Ufficio Ambiente, Ufficio tecnico e Polizia Locale) e dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.



I lavori si sono svolti in un clima positivo, collaborativo e costruttivo, clima che ha consentito di addivenire ad un testo che cercasse di tenere in considerazione le varie istanze e i contributi forniti alla discussione da parte di tutti gli attori coinvolti. Come illustra l’Assessore all’Ambiente, Giovanna Coppola, “la materia trattata, vasta e complessa, nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di modifiche legislative anche rilevanti e sostanziali di cui si è reso necessario il recepimento, posto che - così come emerso nel luglio 2018 nel dibattito consiliare - il Regolamento vigente era effettivamente carente in alcuni aspetti normativi”.Nello specifico, il riferimento è soprattutto al titolo IV, relativo alla tutela delle acque - che è stato quasi completamente riformulato per ottemperare alla legge regionale 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni - e al titolo VIII, che disciplina l’attività agricola e gli interventi fitoiatrici. In questo caso, la normativa vigente è il Pan (Piano d’azione nazionale), la cui analisi ha portato all’integrazione di tutte le prescrizioni stabilite per legge relative al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla regolamentazione delle distanze e ai principi della difesa integrata.Il Sindaco Antonio Di Bisceglie, “Esprimo innanzitutto piena soddisfazione. Ringrazio tutti; il confronto, a volte tra istanze tra loro contrastanti, ha richiesto verifiche approfondite dell’intero compendio normativo europeo, statale e, laddove esistente, regionale e ha consentito di addivenire ad una sintesi, che riteniamo essere pienamente soddisfacente ed efficace, a vantaggio dell’intera comunità. Il testo presentato, integrato e approvato in Consiglio non stravolge le prescrizioni esistenti ma, appunto, le adegua ai termini stabiliti dalla legge con il chiaro obiettivo di tutela della sostenibilità, dell’ambiente, della salute umana e dell’ecosistema, fermo restando - al contempo - la valorizzazione della attività agricola, che è e resta uno dei pilastri fondamentali dell’economia del nostro territorio”.La Presidente della I Commissione consiliare, Valentina Francescon, ha ribadito che “il rispetto del lavoro di chi opera correttamente e in aderenza alla normativa in ambito agricolo e rurale è certo uno dei caposaldi che ha guidato il processo di modifica ed integrazione del Regolamento di polizia rurale, posto che esso è conditio sine qua non per il rispetto dell’ambiente e il perseguimento del bene della collettività nel suo complesso”.Prossimamente il nuovo testo verrà pubblicato sul sito web del Comune e sarà regolarmente a disposizione dell’intera cittadinanza. L’invito è naturalmente a prenderne visione per una maggiore conoscenza delle norme e per la loro corretta applicazione. L’Amministrazione comunale, inoltre, cercherà di farsi carico di promuovere incontri di informazione e sensibilizzazione finalizzate, da un lato, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, dall’altro alla conoscenza dell’attività agricola e rurale, la cui strumentazione negli ultimi anni ha beneficiato di rilevanti sviluppi tecnologici atti a ridurre drasticamente l’impatto sull’ambiente e sulla salute aumentando la bontà dei prodotti.