Sangiovanni e Mahmood al Parco San Valentino

Dopo il via con Gemitaiz la rassegna Pordenone Live 2022 entra nel vivo con il secondo grande appuntamento. Questa volta a emozionare il pubblico del Parco San Valentino, domani, giovedì 7 luglio, sarà il rapper e cantante Sangiovanni, artista impostosi alla scuola di Amici e diventato vero e proprio idolo pop della musica italiana. Quello di domani sarà anche il primo concerto del nuovo “Cadere Volare Live Tour” dell’artista, l’occasione perfetta per ascoltare live tutti i brani inediti contenuti nell’omonimo progetto discografico “Cadere Volare” uscito ad aprile.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione e PromoTurismoFvg, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 18.30. Porte aperte dalle ore 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. L'ingresso al parco di San Valentino sarà da Via Interna, accanto al civico 2. I parcheggi consigliati sono Park Vallona, Park Corte del Bosco, Park Oberdan, aperti h24. Grazie a Trenitaila saranno inoltre aggiunti due treni speciali con partenze per Venezia e Udine dopo la mezzanotte. Tutte le info su www.azalea.it

“La mia musica a un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni - Malibu e Lady - sono nella top5 assoluta di creazioni dell'anno. Leggerezza e profondità convivono armonicamente in Sangiovanni: messaggi di accettazione di sé ed inclusività, amore per le diversità, testimonianze autobiografiche si fanno raccontare appoggiandosi su mood musicali uptempo, lasciando alle sue capacità interpretative fuori dal comune il compito di trasportare chi ascolta in un mondo nuovo.

Prossimi appuntamenti con la rassegna Pordenone Live 2022 sabato 9 luglio con Villabanks ed Epoque, lunedì 11 luglio con Mahmood e sabato 16 luglio con Fabri Fibra.

Dopo il successo dei concerti sold out della primavera, che lo hanno visto esibirsi nei più iconici live club europei e italiani, Mahmood è ora in partenza con il Ghettolimpo Summer Tour: 15 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location in Italia, tra le quali, appunto, Pordenone.

Accompagnato dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo e Elia Pastori, Mahmood porta sul palco uno spettacolo sensazionale, con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album “Ghettolimpo” e “Gioventù Bruciata”, tra cui “Soldi”, “Rapide”, “Nilo nel Naviglio” e “Rubini”. Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che trasporterà il pubblico nell’immaginario dell’artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, fino agli iconici balli di “Klan” e “Kobra”.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 24 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

