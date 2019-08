"I primi effetti della 'cura' Fedriga alla sanità pubblica regionale si vedono e sono tagli. Quanto sta accadendo alla Aas 3 è una situazione destinata a ripetersi, perché il buco esiste e porta conseguenze immediate, come si può vedere". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, rilevando il passivo di 3,5mln proiettato dal rendiconto semestrale sul bilancio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli".

"Alla luce di quanto sta emergendo nella sanità regionale - continua Shaurli - siamo preoccupati per la tenuta dei servizi ai cittadini, in particolare sul fronte del ricambio del personale sanitario, che è in prima linea ogni giorno ma a ranghi sempre più ridotti. Gli organismi deputati specificamente al controllo e al governo della spesa dovrebbero finalmente svolgere il loro compito. L'Azienda Zero - ricorda l'esponente dem - è stata costituita per indirizzare e coordinare il governo della sanità regionale, spesa inclusa".

"Purtroppo le aziende che presentano perdite devono deliberare piani di rientro. E quindi - conclude - tagli".