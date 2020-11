Sanità sotto pressione, la Slovenia va in lockdown

Mentre in Fvg da sta sera scatta la nuova ordinanza – scritta assieme a Veneto ed Emilia-Romagna, d’intesa con il Ministro della Salute – in Italia c’è attesa per il report dell’Istituto Superiore di Sanità (atteso per oggi) che, alla luce dell’evoluzione dei 21 parametri, oggi potrebbe nuovamente modificare la ‘mappa del rischio’ in Italia, con il passaggio di Regioni a un’altra fascia di colore.

Nel frattempo, la vicina Slovenia entra ufficialmente in lockdown. Il Governo di Lubiana – che nell’ultimo report ha registrato 1.925 nuovi casi a fronte di 6.767 test – ha deciso di introdurre, per 14 giorni, le stesse misure restrittive adottate nella fase più acuta della pandemia in primavera. A preoccupare è la pressione sugli ospedali, dove al momento sono 1.210 i pazienti Covid ricoverati, 200 dei quali in terapia intensiva, e le vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 31 nelle strutture sanitarie e dieci in casa.

A mezzanotte è entrata in vigore la prima delle nuove restrizioni, che vieta il raduno di persone, tranne i membri dello stesso nucleo familiare. Eventi, raduni, matrimoni e cerimonie religiose sono, dunque, vietati. Il Governo ha poi esteso le misure esistenti, come il divieto di circolazione tra i comuni e il coprifuoco dalle 21 alle 6, con le eccezioni di lavoro, salute e necessità.

Altre limitazioni entreranno in vigore nei prossimi giorni. Lunedì 16, come in primavera, tutto il trasporto pubblico di passeggeri si fermerà; sarà consentito solo il trasporto da e verso il luogo di lavoro organizzato dall’azienda e il servizio taxi. Sempre da lunedì, scatta la chiusura di tutti i negozi non essenziali; rimarranno aperti solo alimentari, farmacie, uffici postali e banche.

Anche la scuola continuerà per almeno 14 giorni a distanza, mentre gli asili forniranno solo i servizi 'essenziali', riservati alle famiglie impossibilitate per lavoro a seguire i figli.

Inoltre, a partire da lunedì, essere proprietari di un’abitazione, terreno o di un’imbarcazione non sarà più tra le ragioni valide per l'attraversamento del confine senza quarantena. Lubiana ha poi modificato la deroga che consentiva le visite ai familiari all'estero con rientro entro 72 ore; si applicherà solo all’Unione Europea e all'area Schengen, escludendo, quindi, gli altri Paesi dell’Area Balcanica.