Santoro chiede di convocare la Commissione Salute

"In un momento di emergenza sanitaria senza precedenti, crediamo che la corretta informazione su quanto le istituzioni stanno facendo non sia soltanto un atto dovuto nei confronti degli eletti, ma anche la strada giusta per un reciproca collaborazione". A dirlo in una nota è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro che nei giorni scorsi, insieme ai colleghi del Pd, Nicola Conficoni e Roberto Cosolini, e agli altri consiglieri di opposizione ha depositato la richiesta di convocazione urgente della III Commissione consiliare Salute al fine di audire l'assessore regionale alla Salute, la direttrice centrale alla Salute e il coordinatore del "comitato scientifico" istituito a supporto della Regione, sulla situazione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia.