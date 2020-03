Sanzioni più elevate per chi non rispetta i decreti

Sanzioni più elevate per chi non rispetta le misure restrittive. Ma anche una regolamentazione dei rapporti tra Governo e Regioni. Sono questi i contenuti del decreto legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri, che il premier Giuseppe Conte, come ormai abitudine, ha illustrato in una conferenza stampa in diretta.

"Si tratta di un decreto legge che riordina la disciplina dei vari Dpcm che stiamo adottando in questa fase di emergenza. Ricordo che il Dpcm è uno strumento flessibile, che ci consente di dosare le misure di contenimento. In primo luogo - ha spiegato Conte - abbiamo regolamentato più puntualmente e in modo più trasparente i rapporti tra Governo e Parlamento, perchè le Camere possano seguire le misure adotatte".

"Poi, abbiamo regolamentato i rapporti tra Governo e Regioni, che potranno adottare, nell'ambito delle loro competenze, misure anche più severe, ma rimane la funzione di coordinamento e omogeneità dagli interventi nazionali".

"Abbiamo poi introdotto una multa che va da 400 a tremila euro per chi non rispetta le regole. Devo precisare che io sono orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, nel rispettare le prescrizioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un attento monitoraggio, ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando alle regole", ha detto Conte. "Ciascuno deve fare la propria parte per vincere questa battaglia. Se tutti rispettano le regole, potremo uscire quanto prima dall'emergenza".

Poi, Conte ha ricordato come da questa mattina siano circolate bozze ormai superate. "Preciso che il decreto emergenza, emesso il 31 gennaio, vale fino al 31 luglio, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Oms sulla diffusione del virus, ma le decisioni prese in questi giorni hanno una scadenza temporale ben diversa. Confidiamo di rimuoverle molto prima".

"Mi auguro che non ci siano scioperi di sorta - ha poi aggiunto Conte - a partire da quello dei benzinai. Posso assicurare che tutta la filiera sarà garantita, a cominciare da quella dei supermercati, senza dimenticare il carburante".