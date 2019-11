Sardine, Fedriga abbia rispetto per i cittadini

"Fedriga dovrebbe avere più rispetto per i cittadini, soprattutto per quelli che non la pensano come lui e decidono di protestare contro l'odio dilagante e i pericoli per la democrazia nata dalla Resistenza". A dirlo è il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti.

"Il presidente del Fvg non può pensare di zittire i suoi cittadini: le sue parole sono gravi e non dovrebbero essere pronunciate da chi, nella sua funzione istituzionale, dovrebbe rappresentare tutti. Fedriga la smetta di attribuire un ruolo di nemico a chiunque non sia d'accordo con la politica della Lega: si tratta di migliaia di cittadini che non ne possono più del clima d'odio ed esasperazione che proprio i seguaci di Salvini continuano a professare. Fedriga, anziché parlare di Salvini, inizi a parlare del Fvg".