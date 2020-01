Sardine Fvg ad Aviano per chiedere la pace

Le Sardine Fvg torneranno presto a 'occupare' una piazza della regione. E lo faranno in un altro luogo simbolico, scelto per poter urlare la propria speranza di pace in Italia e nel mondo. Alla luce delle tensioni tra Usa e Iran, gli attivisti del movimento popolare hanno deciso di radunarsi domenica 12 gennaio ad Aviano, comune che ospita la base dell'aeronautica statunitense. L'appuntamento è fissato alle 17 in piazza Duomo.

Dopo i flash mob di Monfalcone e Udine, "abbiamo scelto Aviano perché qui è presente una tra le più grandi basi americane operative dell'Europa", hanno spiegato i referenti in una nota. "È stato deciso di farlo in tempi brevissimi vista l'attuale situazione internazionale, certi che le sardine risponderanno all'appello", promettono gli attivisti.

In piazza le sardine leggeranno insieme l'articolo 11 della Costituzione - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo - e poi osserveranno 11 minuti di solenne silenzio. "Sara un silenzio per pregare, per pensare e meditare, un silenzio assordante".