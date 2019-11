Sardine Fvg, i consigli di Mattia Sartori

Le sardine Fvg continuano a lavorare in vista del primo evento di piazza, in programma a Monfalcone, sabato 30 novembre alle 17. Per questo, Mattia Sartori, uno degli ideatori del movimento di piazza, lancia un video-appello al gruppo Facebook regionale.

"Volevo comunicare al volo con tutti, in maniera più diretta e darvi un paio di consigli”, spiega Sartori. “Avete un gruppo molto numeroso, ma un evento con poche adesioni. Quindi buttate tutte le vostre energie sull'evento, create vitalità e fate in modo che la gente esca dalla tana in cui si è rifugiata. Ci sono tante persone che vogliono essere coinvolte”.

“Siete una regione difficile: conosco Fedriga, ma anche la sindaca Cisint non mi pare proprio il De Gasperi della situazione... Quindi, non fatevi intimorire, rivendicate uno spazio nella comunità e nella politica. Lo dico sopratutto ai più giovani. Iniziate a metterci la faccia, poi vedrete che ci sarà una marea di gente che vi seguirà. Non fatevi ingannare da chi vi dice che questo è un movimento di sinistra. Siamo un movimento di riaffermazione sociale, contro chi, semplificando, dice prima gli italiani, prima noi di loro... Noi portiamo in piazza un concetto diverso di individuo, che lotta per la sua comunità e mette una mattonella per cambiare il luogo dove vuole vivere”.

“Parlate con le tv e i giornali e riaffermate una retorica diversa. Noi siamo partiti a Bologna quando sembrava che quella di Salvini fosse l'unica retorica possibile. Adesso, invece, i quotidiani parlano solo di noi. Dipende anche da voi in che società volete vivere, se in una società in cui il bullo vince o in una comunità forte, fatta di individui semplici che rivendicano e riprendono il loro spazio”, conclude Sartori.