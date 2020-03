Scadenze posticipate con il Decreto Curaitalia

Il Decreto Curaitalia emanato dal Governo prevede diverse proroghe per le scadenze fiscali imminenti e prossime future. Ecco in sintesi quali.

Sono state prorogate le scadenze della revisione dei veicoli in scadenza a marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, tutte prorogate al 31 ottobre 2020. Slitta di un mese la proroga al 15 giugno della valenza di certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza entro il 15 aprile, mentre la scadenza dei documenti di riconoscimento e identità è stata prorogata al 31 agosto, anche se la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Lo sconto del 30% alle infrazioni al Codice della Strada accertate o notificate tra il 17 marzo e il 31 maggio vanno pagate entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.