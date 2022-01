Scatta il Green Pass 'base' per parrucchiere, barbiere e centri estetici

Nuovo step per l'obbligo del Green Pass per l'accesso alle attività. Da oggi, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di certificazione verde 'base' per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

L'1 febbraio, invece, il Green Pass base si estende anche a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, esclusi i negozi che vendono alimentari, le farmacie e quelli 'essenziali'.

Sicuramente non servirà la certificazione per acquistare generi alimentari nei negozi al dettaglio, nei supermercati, nei mercati rionali come nei punti vendita di surgelati, nelle pescherie o nelle macellerie. Non servirà il Green Pass per comprare medicinali, prodotti per la cura, articoli di parafarmacia, prodotti igienico-sanitari e di ottica.

Accesso libero anche per generi alimentari e per la cura degli animali, per acquistare carburante e combustibili - compresa la legna - per riscaldare la casa. Dovrebbero essere escluse le edicole, ma solo all'aperto, mentre - sempre in base alle indiscrezioni - il certificato dovrebbe essere richiesto nei tabaccai.

Per una precisa definizione di quali siano gli esercizi per cui non sarà richiesto il certificato, bisognerà, però, attendere il decreto che conterrà l’elenco degli esercizi commerciali esentati.

Il Dpcm, annunciato già per i giorni scorsi, dovrebbe essere ormai definito ma, verosimilmente, sarà condiviso nel corso del Consiglio dei Ministri programmato per oggi prima della sua versione ufficiale. Nel frattempo prosegue anche l'interlocuzione tra Governo e Regioni per superare il sistema a colori.

Dall'1 febbraio, lo ricordiamo, il certificato verde da vaccinazione sarà valido solo sei mesi dall’ultima dose. I lavoratori pubblici e privati Over 50 dovranno fare almeno la prima dose di vaccino perché dal 15 febbraio sarà obbligatorio il Green Pass 'rafforzato' per l’accesso ai luoghi di lavoro (fino al 15 giugno 2022). Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli Over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dall'1 febbraio, una sanzione di 100 euro una tantum.