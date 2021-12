Scatta il Green Pass 'base' sui mezzi di trasporto

Da lunedì 6 dicembre, in tutta Italia, entra ufficialmente in vigore il Super Green Pass che, in Fvg, è stato testato in anteprima la scorsa settimana. Ma anche per la nostra regione c'è un'importante novità, ovvero l'introduzione del certificato 'base' anche sui mezzi di trasporto pubblico.

Mentre è stata modificata l'App Verifica C19 - scaricando gli aggiornamenti si potrà leggere automaticamente i codici Qr riconoscendo, in base alla necessità, se l'utente del servizio è in regola con il Green Pass 'base' o con quello 'rinforzato' - il Governo ha pubblicato una tabella per chiarire in modo schematico quali regole sono richieste per le varie attività.

Il tema dei controlli sui mezzi di trasporto resta il nodo da sciogliere. E le Regioni, con il presidente Massimiliano Fedriga, da giorni chiedono all'Esecutivo di concedere, per i più giovani che usano i mezzi per andare a scuola, "un margine di tolleranza, in particolare a chi sta per compiere 12 anni e vuole vaccinarsi, ma chiaramente non lo potrà fare subito".

"Le verifiche saranno a campione", ha ricordato Fedriga. "Nessuno si sogna di mettersi alla fermata del bus e controllare tutti perché significherebbe bloccare il trasporto. I controlli sono utilissimi, ma serve una comunità responsabile per se stessi e gli altri. Quindi faccio un appello alla consapevolezza personale: non può passare il messaggio che ognuno può fare quello che vuole finché non viene controllato”.

Ospite a Che tempo che fa, il governatore Fvg è poi tornato sulla situazione della nostra regione: "Sembra che la curva si sia stabilizzata e, per la nostra task force Covid, dovremmo evitare la zona arancione, sperando che il virus non ci regali sorprese. I vaccini hanno permesso di non vivere la situazione drammatica della Slovenia o dell'Austria. Anche se il Fvg è di un paio di punti sotto la media nazionale, siamo ben al di sopra rispetto alle percentuali di molti altri Paesi".

"I vaccini si sono dimostrati fondamentali non solo per limitare il contagio, ma soprattutto per evitare le ospedalizzazioni e consentire anche alle altre patologie di trovare una risposta sanitaria. Sull'ipotesi dell'obbligatorietà, io resto contrario, perché penso che la sua applicazione troverebbe non pochi ostacoli. L'Italia, con il Green Pass prima e la sua versione 'rafforzata' poi, ha intrapreso la strada più lungimirante, quella del buon senso e dell'accompagnamento dei cittadini".

"Non dimentichiamo che grazie a queste misure la situazione è completamente diversa rispetto allo scorso anno: nel 2020 eravamo in zona arancione, con le attività chiuse. Oggi di fatto possiamo svolgere tutte le attività grazie al vaccino e anche gli operatori si possono organizzare per la stagione invernale, con la certezza che non dovranno fermarsi. Guardando alla stessa data di un anno fa, oggi in Fvg abbiamo gli stessi contagi, ma meno della metà delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive. E' cambiato il mondo e la situazione ora è molto più gestibile grazie alla vaccinazione".

Fedriga ha poi concluso annunciando che farà vaccinare suo figlio di sette anni. "Ovviamente mi consulterò con il pediatra che è quello che invito a fare tutti i genitori. Ma personalmente io ho più paura che prenda il Covid che di farlo vaccinare".