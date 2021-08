Scatta l’obbligo del Green Pass, ecco cosa cambia

Da oggi, 1 settembre, entra ufficialmente in vigore l’obbligo del Green Pass a scuola e sui mezzi di trasporto. In base al decreto del 6 agosto, infatti, alle regole già in vigore (nei locali al chiuso, nelle piscine e nelle palestre e per entrare allo stadio) si sommano quelle previste per trasporti, istruzione e università.

Ricordiamo che il certificato verde si può ottenere con un tampone antigenico o molecolare negativo (durata della certificazione: 48 ore), con la vaccinazione o se si è guariti dal Covid (in questo caso la durata è di sei mesi).

TRASPORTI. Il Green Pass sarà necessario per prendere treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, navi e traghetti per il trasporto interregionale e aerei con tratta nazionale (per andare all’estero era già necessario). Fanno eccezione i collegamenti marittimi nello stretto di Messina, a bordo dei quali non sarà richiesto.

La certificazione verde servirà anche per salire sugli autobus che collegano due regioni o effettuano tratte turistiche più lunghe e per quelli che svolgono servizi di noleggio con conducente.

Non sarà richiesto, invece, sui mezzi del trasporto pubblico locale/regionale.

SCUOLA. L’obbligo è previsto per tutto il personale scolastico, per consentire la ripresa delle lezioni in presenza al cento per cento. Non è, invece, richiesto agli studenti. Chi, tra docenti, amministrativi e Ata, non presenterà la certificazione verde sarà considerato ‘assente ingiustificato’ e, dopo cinque giorni, sarà sospeso e non riceverà lo stipendio.

Il Ministero sta lavorando a una piattaforma che consentirà un controllo automatizzato della certificazione verde. In attesa del suo varo tecnico (si stanno risolvendo i nodi legati alla privacy) le scuole si dovranno affidare all’app Verifica C19.

UNIVERSITA’. A differenza di quanto avviene nelle scuole, per gli Atenei l’obbligo di certificazione è in vigore non solo per il personale, ma anche per gli studenti. Qui, la Regione si è attivata per favorire le vaccinazioni – anche senza prenotazione – e per i test gratuiti a chi è in attesa di completare il ciclo d’immunizzazione.

PROTESTE NO GREEN PASS. In vista dei nuovi obblighi, sono state annunciate manifestazioni ‘no Green Pass’. I movimenti contrari alla certificazione verde minacciano un blocco delle principali stazioni – una cinquantina – in tutta Italia. L’appuntamento, convocato tramite varie piattaforme social e in particolare su Telegram, è alle 14.30 fuori dalle stazioni.

In Fvg saranno interessate Udine, Pordenone e Trieste, ma anche Latisana e Monfalcone saranno monitorate dalle Forze dell’ordine. Viminale e Prefetti ricordano che i partecipanti – intenzionati a fermare le corse ferroviarie – saranno identificati e denunciati per interruzione di pubblico servizio.

"Diciamo no alle minacce di bloccare i treni", dichiarano in una nota unitaria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. "Auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta no Green Pass. I rischi connessi sono evidenti e serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori e utenti", aggiungono i sindacati dei trasporti sottolineando di "sostenere la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico".

"Il trasporto ferroviario", proseguono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, "è un servizio pubblico essenziale (infatti, è soggetto alle regole della legge sui servizi minimi per lo sciopero), che garantisce il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. Chi decidesse di interromperlo arbitrariamente in nome della libertà a non vaccinarsi non avrebbe il sostegno del sindacato sia perché violerebbe la legge, sia perché il sindacato sostiene la campagna vaccinale per i lavoratori e per gli utenti del servizio pubblico. Il vaccino fino a questo momento è l'unica arma conosciuta per sconfiggere la pandemia e consentire alle persone di non ammalarsi, di vivere, di lavorare, di impegnare il tempo libero in varie attività e di viaggiare in sicurezza".