Scatta la 'battaglia' per la doppia preferenza di genere

“Per la terza volta, la maggioranza in Consiglio regionale ha bocciato l'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale del Friuli Venezia Giulia. Uno 'strumento elementare', come definito dall'ex Consigliera di Parità Roberta Nunin, per favorire la pari rappresentanza di genere, ma incredibilmente complicato per il centrodestra regionale, che dal 2019 trova ogni scusa per non adottarlo”, denunciano una ventina di associazioni del territorio, pronte a dare battaglia per i diritti delle donne e la pari rappresentanza.

Si tratta di AlfiLune Udine, Anpi Coordinamento Donne Udine, Anpi Coordinamento Donne Gorizia, Arcigay Fvg, Associazione Culturale Coesis Udine, Associazione Universitaria Iris Udine, Casa Internazionale delle Donne Trieste, Cellula Coscioni Udine, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Udine, Comitato Pari Rappresentanza 50 e 50 Udine, Consulta Femminile Trieste, Coordinamento Donne Anpi Fvg, Culturaglobale Cormons, Donne in Nero Udine, Gesif Fvg, La Tela Udine, Le Donne Resistenti Udine, Libertà e Giustizia Udine, L’Istrice Fvg, Oikos Onlus Udine, Rete per la Parità, Senonoraquando? Onlus Udine, Udu Unione degli Universitari Udine, Uomini in Cammino Udine, Vita Activa Nuova A.P.S. Trieste, Voce Donna Pordenone e ZerosuTre Udine.

“Se inizialmente la giustificazione era che il Presidente Fedriga voleva presentare una riforma organica della legge elettorale che avrebbe comunque favorito in egual modo donne e uomini nella competizione elettorale, preso atto che nessuna proposta è mai stata realmente e formalmente presentata né prima né dopo la seconda bocciatura, nella seduta di ieri la scusa è stata la mancata accettazione di 'scambiare' la doppia preferenza con altri meccanismi, alcuni palesemente inammissibili se non incostituzionali”, denunciano le associazioni.

“In altre parole, nella settimana in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, la maggioranza ha tentato di mercanteggiarle, trattandole come oggetto per interessi particolari, anziché come soggetti di diritti propri. Lenisce parzialmente tale cocente delusione il palpabile imbarazzo che trapelava nei corridoi, con molti consiglieri, compreso il presidente Zanin, che il 7 marzo 2021 aveva garantito l'approvazione della doppia preferenza di genere, che spergiuravano di essere favorevoli, tanto da tentare anche una mediazione, ma che nulla hanno potuto contro 'ordini superiori'. Significativo che il consigliere Giacomelli di FDI abbia dichiarato di non essere contrario, ma di non volere spaccare la maggioranza. Più coraggiosa la consigliera della Lega Spagnolo, che, dopo aver confermato l'utilità della doppia preferenza, è uscita dall'aula per non votare no”.

“A questo punto non resta che sperare che alla prossima Conferenza delle Regioni, di cui Fedriga è presidente, il suo collega della Calabria, ultima regione (di centrodestra) ad approvare la doppia preferenza all'unanimità, e tutti gli altri che da tempo l'hanno adottata, gli spieghino come fare. In subordine, potrebbe intervenire la Corte Costituzionale: infatti, noi comunque valuteremo l’impugnazione delle prossime elezioni regionali, che si svolgeranno ancora una volta in violazione di norme costituzionali e ordinarie”.