Scatta la zona gialla, ecco cosa cambia

Giornata importante per il Friuli Venezia Giulia: oggi la nostra regione entra in zona gialla e si prepara a vivere le prime aperture, ma attende anche la prima visita ufficiale del Commissario straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e del Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Al centro dell'incontro, naturalmente, ci sarà la campagna vaccinale che, a regime, in Fvg dovrebbe raggiungere le 10mila somministrazioni. Obiettivo strettamente collegato alle forniture che, come denunciato sabato dal vicepresidente Riccardo Riccardi, restano il nodo da sciogliere. Se le consegne di Pfizer si stanno dimostrando abbastanza costanti e consentono di mantenere al minimo le necessarie scorte per i richiami, non altrettanto si può dire per AstraZeneca. Uno dei temi, quindi, verterà proprio sull'organizzazione delle dosi da tenere 'da parte'.

La visita partirà in tarda mattinata nella sede della Protezione civile a Palmanova, alla presenza anche del governatore Massimiliano Fedriga, per poi proseguire nel primo pomeriggio a Gemona, in occasione dell'apertura del nuovo centro vaccinale realizzato all'interno del centro commerciale Le Manifatture.

Nel frattempo, con l'ingresso in zona gialla, scattano le prime novità. Ricordiamo, quindi, cosa cambia.

Gli spostamenti tra regioni gialle sono liberi, mentre tra regioni arancioni e rosse sono consentiti per lavoro, salute e urgenza con autocertificazione. Ci si potrà muovere anche per turismo, ma in questo caso bisognerà dimostrare di essere vaccinati o guariti dal Covid, oppure presentare un test negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Coprifuoco: nonostante la 'battaglia' delle Regioni, per il momento resta il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 5, se non per ragioni di lavoro, salute ed emergenze, che vanno comprovate con l’autocertificazione.

Il rientro a casa è sempre consentito, ed è anche possibile andare nelle seconde case. Nelle zone gialle e arancioni (non in quelle rosse) si possono raggiungere le abitazioni di vacanza anche con amici e parenti, ma in numero massimo di quattro persone, oltre ai minori.

L'altra novità riguarda proprio le visite a casa di amici e parenti: sempre rispettando il coprifuoco, in zona gialla ci si potrà recare in visita una volta al giorno, ma il numero massimo consentito di persone che possono spostarsi è quattro, più minori di 18 anni.

Da oggi, poi, aumenta la percentuale di studenti in presenza alle superiori che, in numero variabile a seconda degli istituti, saranno almeno il 70%, con un occhio di riguardo per i maturandi.

Riaprono i locali pubblici, che possono servire a pranzo e a cena, ma possono ospitare i clienti soltanto all’aperto. I bar in zona gialla possono fare soltanto servizio al tavolo all’aperto, quindi non è consentito prendere il caffè o consumare cibo al banco. Resta permessa la vendita da asporto. I bar potranno rimanere aperti fino alle 22, per il servizio all’aperto e con i clienti seduti al tavolo. La ristorazione negli alberghi è permessa per i soli clienti che vi alloggiano.

I negozi sono tutti aperti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sabato e la domenica.

Riaprono cinema, teatri e sale da concerto, esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e nel rispetto della distanza di un metro. La capienza non può superare il 50% di quella massima autorizzata, il numero massimo di spettatori è di mille all’aperto e 500 al coperto. Via libera anche alle visite al museo; in questo caso, con regole che variano in base alla struttura, è sempre raccomandata la prenotazione.