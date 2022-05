Scatta una 'contro-petizione' in difesa dell'Adunata degli Alpini

Prosegue la discussione sulle molestie segnalate all'Adunata degli Alpini di Rimini e sulla petizione lanciata in rete per chiedere la sospensione della manifestazione di Udine nel 2023. Nelle ultime ore, infatti, scattata una contro-petizione, per raccogliere firme in difesa delle Penne Nere, dell'Ana e contro le generalizzazioni che hanno colpito le Adunate nazionali.

La raccolta firme è stata lanciata da un alpino di Belluno attraverso la piattaforma change.org e, in poche ore, ha già superato le duemila firme. La petizione chiede di rispettare l'appuntamento di Udine. A garantire il corretto svolgimento saranno gli stessi gli alpini, che s’impegneranno affinché non si verifichino più comportamenti svilenti per le donne e per tutte le minoranze in genere.

“Ogni donna che incontreremo nei giorni dell'Adunata - si legge nel testo - dovrà essere vista e trattata come trattiamo le nostre sorelle, le nostre mogli, le nostre mamme”.

Pronto a scendere in campo sostegno dell’appuntamento di Udine “senza se e senza ma” anche il sindaco di Colloredo di Monte Albano, Luca Ovan, presente lo scorso fine settimana a Rimini. Alpino doc, il primo cittadino premette che l'iniziativa non vuole assolutamente minimizzare le molestie segnalate in questi giorni.

“Che vengano condannati i colpevoli, se ci sono”, spiega Ovan, “ma non riesco a capire questo accanimento verso tutte le Penne Nere, definite molestatori e ubriachi. Forse non ricordate tutte le cose che hanno fatto e tuttora fanno gli Alpini”.

"Non voglio difendere le persone che hanno fatto gesti ingiusti verso le donne, ma nemmeno chiudere le nostre Adunate”, prosegue il sindaco, che denuncia di essere anche stato importunato da alcune donne ‘di mestiere'. “Servono più controlli e serve più rispetto. Lancerò una raccolta firme affinché l’adunata di Udine si faccia", conclude Ovan.