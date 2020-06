Scatta una mobilitazione a favore di Alessandro Santoianni, il direttore delle case di riposo di San Vito al Tagliamento e Paluzza, nominato dal Capo dello Stato Cavaliere della Repubblica per il lavoro svolto nella struttura sanvitese. Santonianni, dopo le polemiche, aveva annunciato nei giorni scorsi la sua rinuncia al Cavalierato, per non turbare la comunità di Paluzza. In tanti, però, chiedono ora un ripensamento, a cominciare dal Sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, che ha inviato una lettera al Presidente Sergio Mattarella. Ecco il testo della missiva.

Illustre Presidente della Repubblica, mi appello a Lei poiché sorpreso dal gesto di rinuncia alla nomina a Cavaliere della Repubblica da parte di Alessandro Santoianni augurandomi che possa intervenire ribadendo la valenza simbolica della Sua decisione quale più alta carica dello Stato, facendolo così desistere dai suoi intendimenti.

La decisione del direttore della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento di rifiutare il Suo prestigioso riconoscimento riscontrerà forse del consenso. Infatti, alle radici della sua negazione si coglie la coerenza di una persona che ha forte il senso del dovere nei confronti del proprio lavoro e, soprattutto, delle persone servite con il proprio impegno.

Tuttavia va ricordato che il riconoscimento di un titolo, come quello attribuito ad Alessandro Santoianni, ha la valenza di indicare delle categorie distintesi in particolare durante l’emergenza sanitaria. Ritengo che molti dei premiati siano stati nominati giustamente per un singolo gesto, un’azione, un’idea a prescindere da ciò che è la loro vita quotidiana. Si è voluta dare luce a delle felici intuizioni che nulla hanno a che vedere in questo caso con l’operato del professionista. Ed è giusto così, altrimenti, ben pochi credo potrebbero ricoprire il ruolo di “cavaliere per tutta la vita”.

Nella normalità di un'esistenza può capitare di compiere un gesto di valore che giustamente è indicato come esempio per sempre: ne abbiamo bisogno in questo mondo di mediocrità. Quindi, spero che Alessandro Santoianni ritiri la propria rinuncia per non offuscare l'attenzione a quanto di buono è riuscito a compiere come capitano di un equipaggio che ha portato in porto una nave avvolta da fitte nebbie nel buio di una tempesta sconosciuta.

A questo merito non si può togliere nulla ed è da premiare senza se e senza ma anche per non darla vinta a chi preferisce trovare il negativo in quanto di positivo ciascuno di noi può creare per la Società che ha tanto bisogno di gesti esemplari.