Scattano zona gialla e Super Green Pass, ecco le nuove regole

Da oggi, in Friuli Venezia Giulia scatta la zona gialla ed entra ufficialmente in vigore il Super Green Pass. La nostra regione farà, dunque, da apripista per le nuove misure che, a livello nazionale, si applicheranno dal 6 dicembre.

Il decreto prevede restrizioni solo ai non vaccinati. Nessuna limitazione, invece, per chi ha già avuto il Covid da meno di sei mesi o si è sottoposto a vaccinazione nell'accesso in locali al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri e discoteche, ma anche a feste e cerimonie pubbliche. I non vaccinati potranno entrare nei bar e nei ristoranti, ma solo per consumare bevande al banco.

In attesa dell'aggiornamento informatico che, a livello nazionale, porterà al rilascio del Green Pass 'rafforzato' digitale con relativo Qr code, sarà sufficiente esibire il certificato vaccinale o quello di avvenuta guarigione in versione cartacea completa.

Per tutti, sarà invece obbligatorio l'utilizzo della mascherina anche all'aperto.

Il Green Pass 'base' - che si può ottenere anche con un tampone neativo - resta valido per l'accesso ai luoghi di lavoro.

La parte delle nuove disposizioni - che prevedono il certificato 'base' anche negli alberghi, negli spogliatoi e nelle docce degli impianti sportivi e, sopratutto, su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale - scatterà, come nel resto d’Italia, dal 6 dicembre.