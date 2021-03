Sciopero Amazon, solidarietà dalla politica Fvg

"Esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti dei lavoratori della filiera Amazon, oggi in sciopero per reclamare una contrattazione equa, aderendo al loro appello a non acquistare sul web per 24 ore. I cambiamenti non ci spaventino, ma siano affiancati alla promozione dei diritti". Lo rimarca in una nota la consigliera regionale Chiara Da Giau (Pd), commentando "lo sciopero dei lavoratori della filiera Amazon, indetto dalle sigle sindacali a seguito della mancata concertazione dopo l'interruzione della trattativa sul contratto di secondo livello".

"Alla profonda innovazione nel commercio, impressa dai giganti del web, deve seguire - auspica l'esponente dem - una parimenti significativa innovazione sociale, dove le imprese assumano concrete responsabilità nei confronti di tutti i soggetti portatori di interessi. Dai lavoratori, ai fornitori locali e alle aziende che utilizzano Amazon per ampliare la propria vetrina, e che andrebbero difesi da contratti capestro, sbilanciati a favore dei giganti del web, fino ai clienti e alle comunità locali".

"La responsabilità sociale d'impresa e l'attenzione al territorio - aggiunge Da Giau - non possono costituire un vuoto e finto elemento di marketing, ma devono trovare una concreta attuazione nei comportamenti aziendali. Non ci si deve spaventare di fronte ai cambiamenti delle abitudini di acquisto, anche profondi e accelerati certo anche dalla pandemia. Da decisori politici, oltre che da cittadini, dobbiamo preoccuparci che il cambiamento avvenga senza che nessuno resti indietro e in una complessiva promozione dei diritti sociali".

"La dimensione europea, che evidentemente ci appare come la cornice minima entro la quale possano risolversi buona parte delle conseguenze della crisi sanitaria e dei suoi riflessi economici, è anche quella più corretta - conclude la nota - con cui confrontarci per la promozione di tali diritti, dal momento che essi rappresentano uno dei pilastri della stessa politica comunitaria".

"Solidarietà ai lavoratori della filiera Amazon. È allarmante che un settore così trainante come quello legato al commercio elettronico in piena pandemia, presenti oggi una vertenza tra associazione datoriale e lavoratori". E' questo il commento espresso in una nota da Emanuele Zanon, consigliere regionale di Regione Futura, nell'apprendere dello sciopero dei lavoratori della filiera Amazon indetto dalle sigle sindacali come forma di protesta verso la contestata mancata concertazione dopo l'interruzione della trattativa sul contratto di secondo livello.

"In questi mesi di chiusura forzata - osserva ancora Zanon - abbiamo visto come il sistema del commercio locale abbia subìto effetti devastanti tra gli operatori al dettaglio, con riflessi anche sul sistema della grande distribuzione organizzata. È sconcertante leggere che in questo momento di particolare sforzo richiesto ai lavoratori della filiera Amazon, non venga corrisposta altrettanta disponibilità e apertura nell'esaminare le relative richieste contrattuali e di stabilizzazione, specialmente poiché si tratta di una multinazionale con fatturati in costante crescita. Auspichiamo che il personale venga premiato e venga valorizzato proprio lo sforzo che viene loro chiesto in questo frangente", sottolinea il consigliere, facendo riferimento in particolare ai circa 400 lavoratori legati alla filiera Amazon in Friuli Venezia Giulia, una buona parte dei quali sono driver.

"Sono vicino alle istanze dei lavoratori in agitazione e ai terzisti che in questo anno di pandemia hanno lavorato senza sosta assecondando le richieste dei clienti in ogni dove, mantenendo ritmi di lavoro che sfiorano le duecento consegne al giorno - prosegue Zanon - Se da un lato sta soffrendo il sistema locale del commercio al dettaglio e della Gdo, sarebbe impensabile che a soffrire fossero anche i lavoratori della multinazionale che è leader nell'elettronico e nelle vendite online, a fronte soprattutto degli ampi margini di crescita e di ricavi che l'azienda sta maturando anche nel nostro Paese. Auspichiamo che gli elevati margini di redditività si traducano in premialità ai lavoratori, solidità contrattuale e in forme di welfare aziendale utilizzando modelli virtuosi", conclude il consigliere di Regione Futura.

"Amazon si ferma per il primo grande sciopero della filiera e Sinistra Italiana Fvg esprime solidarietà ai lavoratori di Tavagnacco e Fiume Veneto. Le richieste sono estremamente semplici: ritmi e carichi di lavoro sostenibili, stabilizzazione di precari e interinali, indennità covid, riduzione dell'orario di lavoro per gli autisti, rispetto delle normative sulla salute e sulla sicurezza, clausole sociali in caso di cambiamento fornitore. Insomma, il minimo sindacale", si legge nella nota.

Per Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana: "La vera domanda dovrebbe essere: com'è possibile che l'azienda dell'uomo più ricco del mondo non rispetti nemmeno questi basilari diritti? Soprattutto pensando ai guadagni di Amazon durante la pandemia. Ed è anche ora che anche la politica faccia la sua parte, mettendo un freno a queste aziende predatorie".

Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana Fvg, invece, dichiara: "Tutta la nostra vicinanza ai lavoratori della filiera Amazon di Fiume Veneto e Tavagnacco, anche a coloro che non sciopereranno perché inquadrati con contratti in somministrazione e precari. I datori di lavoro ascoltino le richieste dei lavoratori: non c'è nulla di moderno in una impresa che non garantisce ai lavoratori diritti basilari come le indennità covid. Si riapra subito il tavolo. Tutto il nostro stegno a lavoratori e sindacati. Basta ricatto delle multinazionali!".