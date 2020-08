Sconto carburanti, soddisfatto il sindaco Ziberna

"L'appello di Gorizia è stato accolto. Ecco il nuovo sconto regionale sui carburanti, un ulteriore passo verso quella auspicata e più importante riduzione del prezzo che, pur non portandolo alla pari, lo renderà più competitivo verso quello sloveno", commenta su Facebook il sindaco Rodolfo Ziberna.

"La Regione ha infatti portato a 29 centesimi al litro lo sconto sulla benzina e a 20 centesimi al litro quello sul gasolio, il massimo consentito per legge, e se, come sollecitate, le compagnie petrolifere diminuiranno di 5 centesimi il costo al litro, arriveremo complessivamente a una riduzione di 34 centesimi, perciò assai vicino alla soglia psicologica di 1 euro al litro".

"Ringrazio la Regione per questa azione di armonizzazione dei costi, mentre stiamo attendendo ancora risposte dal Governo per la realizzazione di un intervento forte sulla fiscalità generale di quest'area di confine il cui sviluppo è fortemente penalizzato da una disparità che agevola le attività d'oltre confine, per un'iniquità che non può e non deve esistere in un'Europa dove tutti dovrebbero poter competere nelle stesse condizioni di partenza. Così non è. Quindi, chiedo nuovamente al Governo un segnale che vada in questa direzione", conclude Ziberna.