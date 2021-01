Sconto carburanti, Vajont spera di lasciare presto la fascia uno

La sentenza di giovedì scorso con cui la Corte di giustizia europea ha autorizzato lo sconto regionale sui carburanti avrà riflessi diretti sui residenti di Vajont. Ne sono convinti il sindaco, Lavinia Corona e l’ex assessore Fabiano Filippin in merito all’esclusione del Comune dalla riduzione del prezzo della benzina: per una questione meramente burocratica, Vajont è, infatti, l’unica realtà dell’area settentrionale del Friuli Venezia Giulia a esser stata inserita in fascia 1, cioè quella che gode di uno sconto minimo alla pompa.

Lo scorso ottobre, dopo una serie di colloqui e contatti con la Corona e Filippin, l’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro ha garantito un cambio di rotta non appena i giudici di Strasburgo avessero confermato la validità della legge di riferimento.

“Quel giorno è finalmente arrivato dopo anni di ingiustificate discriminazioni a danno dei nostri concittadini – hanno detto il sindaco e il consigliere -. Non è giusto che gli abitanti del paese subiscano un danno per colpa di un elenco mai aggiornato. Vajont è stato infatti istituito nel 1971 dopo l’invio a Bruxelles di una lista di municipi friulani. Sembra un’assurdità ma sino ad oggi non è stato possibile rivedere un foglio di carta con un sommario in ordine alfabetico”.

Lo stesso Governatore Massimiliano Fedriga si è preso a cuore la vicenda come rappresentante del Comitato delle Regioni a Bruxelles insieme al deputato Vannia Gava e all’europarlamentare Marco Dreosto. Sui social in centinaia chiedono che Vajont non sia più un’isola infelice dove fare il pieno costa di più rispetto al circondario. Così che trova nuovo slancio una proposta che non è stata inserita nella Finanziaria di fine anno ma che potrebbe trovare concretezza nei prossimi mesi. “La Regione ci riconosca dei fondi straordinari a compensazione di quanto i residenti perdono versando un’accisa maggiorata”, ha sollecitato Filippin pensando a uno stanziamento una tantum da destinare all’abbattimento delle imposte comunali.