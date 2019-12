Scontro Cisint-Piredda, parte l'azione legale

La querelle tra il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e Stefano Piredda prosegue. Ora il già consigliere comunale e assessore ha deciso di procedere legalmente contro il primo cittadino che, durante una delle ultime sedute del consiglio comunale, aveva annunciato pubblicamente un esposto-querela contro Piredda.

Stefano Piredda, Assessore alla Cultura del Comune di Monfalcone fino al 2007, con la Giunta Pizzolitto e insegnante alle scuole secondarie di primo grado, ha raccontato - accompagnato dall'Avvocato Riccardo Cattarini - come recentemente, nella città dei Cantieri, “si siano manifestati diversi episodi di repressione e criminalizzazione del dissenso”.

“Sono mesi - spiega Piredda - che Cisint ha aperto uno scontro diretto con privati cittadini, rei di essere semplicemente contrari alle sue idee; persone comuni che non hanno offeso nessuno ma hanno semplicemente espresso le proprie idee, con pieno diritto di farlo e spesso con intelligente ironia”.

“Non abbiamo mai voluto - dice ancora Piredda - fare politica con le querele: crediamo che per la politica sia veramente l'ultima spiaggia, che non faccia bene né ai cittadini né alla politica stessa: ma il terreno di scontro l'ha scelto lei, Anna Maria Cisint”.

Il sindaco, nella seduta pubblica di un Consiglio Comunale, “utilizzando dunque un luogo pubblico e risorse che sono della comunità intera, composta anche da chi non ha le sue idee, ha voluto citare nomi e cognomi di cittadini, incorrendo così in diverse azioni illecite”. Nell'ultimo Consiglio, infatti, il sindaco ha riferito pubblicamente di aver intentato un esposto-querela nei confronti dello stesso Piredda per un commento scritto su Facebook.

“Questo non vuole essere un ‘caso Piredda’ - chiude il professore - piuttosto il ‘caso Monfalcone’, perché il sindaco Cisint con le sue continue ingerenze indebite sta esasperando in modo intollerabile il clima di un'intera città”.