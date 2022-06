Scontro Conte-Di Maio, clima teso nel M5S

Lo scontro Conte - Di Maio non preoccupa più di tanto gli esponenti regionali del Movimento 5 stelle che guardano la situazione con distacco in attesa di caprine gli sviluppi.

La deputata Sabrina De Carlo sottolinea che "Di Maio è una componente importante nei 5 Stelle, così come lo è stato Alessandro Di Battista, e sicuramente mi dispiacerebbe dovesse decidere di prendere altre strade, nonché una perdita improntate per il movimento. In ogni caso si deve andare avanti e in questo senso stiamo lavorando per radicarci nei territori, obiettivo che contiamo di raggiungere entro l’estate con molto anticipo rispetto alle previsioni".

Proprio l’organizzazione territoriale deve essere la priorità secondo il consigliere regionale Cristian Sergo "se ne parla da quando il capo politico era Di Maio. Nel caso del ministro è prematuro giudicare i fini di certe azioni: se è quello di dare impulso all’organizzazione territoriale e strutturale del movimento ben vengano, se ci sono altre finalità come creare un nuovo partito ovviamente il giudizio sarà pari a quello che abbiamo dato a chi ha abbandonato la nave".

Mauro Capozzella, capogruppo in Consiglio, spiega che "Di Maio non può mettere in discussione Conte ogni settimana. La linea dell’ex premier è la sintesi di un sentimento diffuso degli attivisti che vedono come qualcosa di urticante la nostra posizione supina a quella del Governo. Conte è stato più volte sottoposto a verifica da parte degli iscritti ed è suo preciso dovere, come sta facendo, portare le istanze del territorio che hanno questo sentiment verso l’attuale governo".