Scontro in consiglio sul consigliere Del Prete, la maggioranza lascia l'aula

Si sono alzati e sono usciti dalla sala del consiglio. L’intero gruppo di maggioranza all’interno dell’assise di Ronchi dei Legionari, assieme a due consiglieri di minoranza – Monica Laurenti e Gianluca Masotti – e l’intera giunta senza il sindaco Livio Vecchiet e il segretario comunale, hanno protestato contro l’interpellanza presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 stelle. Un documento firmato da Denis Deiuri e Lorena Casasola che pone all’attenzione del consiglio, riunitosi ieri sera, un “presunto conflitto d’interessi” nella figura del giovane consigliere comunale Giovanni Del Prete. L’interpellanza, dunque, mancando il numero legale all’interno del consiglio, sarà discussa nella prossima assise.

Un documento arrivato in consiglio con le premesse che “il consigliere Del Prete riveste contemporaneamente le cariche di consigliere comunale di maggioranza nel comune di Ronchi e segretario e tesoriere dell’associazione culturale Leali delle Notizie” e le precise richieste di conoscere “se sussistano in capo all’amministratore di questo Comune, consigliere Giovanni del Prete, una o più situazioni di incompatibilità” e le entrate annuali della stessa associazione, oltre che i contributi per l’anno 2018 e 2019. Tra le richieste, va detto, ci sono anche quelle relative a delucidazioni sulle “ragioni politiche alla base dell’accettazione delle due cariche elettive” e la possibilità di inviare l’interpellanza alla Regione Fvg e all’Anac, ovvero l’Agenzia Nazionale Anti Corruzione.

A intervenire per primo il consigliere di maggioranza Lucio Aiani che, rivolgendosi ai colleghi di minoranza, ha sottolineato come “dimostrino ancora una volta quale sia il modo di fare opposizione, senza avere probabilmente idea di cosa sia il tessuto delle associazioni cittadine, la comunità attiva vera e propria, quella che aiuta a crescere insieme, di persona tra le persone e per le persone”.

“Non possiamo giustificare un'interpellanza che vuole gettare sospetti di corruzione verso un nostro giovane cittadino attivo, che è anche Consigliere Comunale e badate – ha proseguito Aiani - anche se fosse stato di minoranza avremmo pensato la stessa cosa. Questo non significa giustificare la corruzione, ma dare fiducia. E poi davvero ritenete che un'associazione come quella menzionata, che ha fatto dell'informazione e della libera espressione la sua bandiera, che tanto sta contribuendo nell'alzare il livello culturale della nostra cittadina, ritenete che questa associazione possa lavorare in qualche modo viziato? Perché non andate a vedere cosa fanno? Perché scagliarsi a priori verso la persona e verso l'associazione in questo modo?”, annunciando così l’uscita dall’aula.

Lo stesso Del Prete ha provveduto a scrivere una propria risposta, consegnata ai suoi colleghi a inizio seduta, nella quale, oltre a spiegare il proprio impegno personale in numerose società e sodalizi fin dalla giovane età, ha ricordato come avesse deciso di accettare l’entrata nel direttivo a seguito delle “difficoltà nel trovare persone che ricoprissero le cariche di Tesoriere e Segretario”.

“Preferisco agire concretamente – ha ribadito Del Prete – ed evitare di montare inutili teatrini per mettermi in mostra. Questa è una montatura puramente politica” e sarebbe bastato “chiedermi personalmente le motivazioni di questa scelta”. L’associazionismo, secondo Del Prete, “è un mondo in via di estinzione” e invita i consiglieri firmatari a “partecipare non solo nei mesi precedenti alle elezioni politiche che interessano il comune ma anche in altre occasioni”.

Sentita presa in causa anche l’associazione Leali delle Notizie, dalla quale Del Prete, qualche giorno fa, ha presentato le proprie dimissioni. “L'interrogazione, oltretutto inviata come segnalazione all'Anac autorità nazionale anticorruzione – ha scritto il direttivo ai consiglieri - ci crea un sentimento di profonda tristezza, oltre che tanta amarezza. Perché crediamo che iniziative come questa, pur se legittime, invece di contribuire alla crescita della comunità, ne minino nel profondo le fondamenta. Giovanni Del Prete ha accettato di entrare a far parte della nostra associazione con l'unico scopo di lavorare per proporre iniziative ed eventi culturali e sociali, che oltre ad accrescere il valore dell'associazione, contribuiscono ad accrescere il valore e il buon nome del comune di Ronchi dei Legionari. La sua nomina è avvenuta secondo le norme di trasparenza e correttezza con cui sono stati eletti anche tutti gli altri componenti di direttivo, nel corso di un'assemblea pubblica, opportunamente pubblicizzata".

"I documenti dell'assemblea, i verbali della stessa e i verbali di elezione del direttivo sono a disposizione di chiunque volesse consultarli e sono stati inviati agli enti di competenza. L'interrogazione che oggi sarà presentata in consiglio, ripetiamo, è sicuramente legittima ma è altrettanto distruttiva. Per la nostra associazione, che deve rinunciare ad un valido, entusiasta, onesto e giovane componente del direttivo. Per l'amministrazione che si trova a dover gestire una questione banale nella concretezza ma assolutamente seria nella forma. Per la comunità ronchese, visto che l'interrogazione sta avendo ripercussioni ben più ampie di quanto forse pensato dagli stessi proponenti”.

Deiuri e Casasola, che al termine del consiglio, ribadendo di non “essersi accaniti né contro il consigliere Del Prete né contro l’associazione Leali delle Notizie, che stimiamo” hanno deciso di farsi fotografare simbolicamente sulla panchina dedicata alla libertà di stampa inaugurata lo scorso 26 ottobre, definiscono l’uscita dalla sala “ridicola”.