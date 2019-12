Scontro sul bilancio del Consiglio regionale

A margine della discussione in Aula sulla bilancio di previsione del Consiglio 2020-2022, scoppia anche la polemica sul bilancio del Consiglio regionale. "Mauro Zanin è riuscito a battere un record cui avremmo preferito non assistere. È il primo presidente che è riuscito a farsi bocciare il bilancio del Consiglio regionale in più di 50 anni di storia di questa istituzione. Ancora una volta l'autonomia di chi è stato eletto dai cittadini è stata calpestata dall'arroganza di Massimiliano Fedriga che continua con l'atteggiamento padronale di chi esercita anche il ruolo di capogruppo dell'intero centrodestra, censurando e ponendo veti sull'attività dei consiglieri eletti". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo (Pd).

"Quanto accaduto oggi, prima in Ufficio di Presidenza e poi in Aula dimostra che sulla nuova "legge mancia" è in atto uno scontro fra Fedriga e Zanin e che quest'ultimo ha dovuto piegare la testa accettando un precedente pericoloso: non era mai accaduto, infatti, che la Giunta ponesse il veto su atti che spettano all'Assemblea legislativa come il bilancio del Consiglio". Inoltre, ha concluso Russo, "quando si parla di istituzioni credo che la forma sia sostanza: nella discussione sul bilancio del Consiglio, la Giunta non sarebbe dovuta neppure intervenire e invece - in barba alle regole come troppo spesso sta accadendo - ha imposto il suo diktat dimostrando ancora una volta la totale passività e irrilevanza dei consiglieri di centrodestra".

"Nessuna bocciatura del bilancio del Consiglio regionale e men che meno da parte della Giunta regionale o del suo presidente", replica il presidente dell'Assemblea regionale Piero Mauro Zanin. "Il consigliere Russo, evidentemente, fa finta di non sapere le cose per creare di proposito uno scoop che non c'è. Il bilancio del Consiglio regionale prevedeva la necessità di un rimpinguamento derivante dall'avvio della disciplina del patrocinio oneroso. Istituto nuovo per il Fvg, ma peraltro già previsto da anni in ben altre 10 regioni. Istituto appunto nuovo che abbisognava di adeguato finanziamento, cosa che avverrà regolarmente in questa sessione di bilancio".

"La notizia vera, invece - continua Zanin -, che sfugge al consigliere Russo, è che viene rivaluta la centralità dell'Assemblea quale organo rappresentativo dell'intera comunità regionale attraverso l'introduzione di nuovi compiti. Il consigliere Russo - conclude Zanin - dovrebbe ricordare che nella passata legislatura, a trazione del partito cui lo stesso appartiene, il Consiglio regionale ha dimostrato un appiattimento alle linee dettate dalla Serracchiani che, questo sì, non si era mai visto nella storia della nostra Regione. Non avrebbero mai potuto, quei consiglieri, neppure osare a pensare ad un nuovo ruolo del massimo organo legislativo di questa regione, anche perché impegnati a modificare per innumerevoli volte la legge di riforma degli enti locali (UTI): questa sì vera dimostrazione dell'autonomia del Consiglio regionale nella passata legislatura".