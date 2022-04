Scoppia il 'caso' Isontina Ambiente

"L'isolamento politico in cui si trova Ronchi viene confermato dallo scippo avvenuto con Isontina Ambiente", denuncia la coalizione Ronchi 2030. "Ronchi come amministrazione era stata nel Basso isontino fin dagli anni '60-'70 la promotrice dei consorzi dei servizi di acqua energia e rifiuti, che mettevano in rete i diversi comuni; le sedi direzionali e operative si trovavano a Ronchi e tutto questo, in parte, era rimasto con le aziende speciali degli anni '90 e le Spa degli anni 2000".

"Non sono riusciti, grazie soprattutto agli scudi sollevati da alcune realtà territoriali del mandamento, a scippare la sede del Consorzio culturale monfalconese, ci sono riusciti con Isontina Ambiente. Non si tratta qui di discutere di rivalità campanilistiche, ma di dignità, e di visioni. Ronchi, strategicamente in una zona ideale per l'utenza per ospitare la sede di Isontina Ambiente".

"Nel tempo, invece di assistere a un potenziamento, si è verificato un depotenziamento che ha portato a quanto appreso dalla stampa. La perdita della sede dalla nostra realtà cittadina. Sconfitta della politica locale, della classe dirigente politica locale, che non è riuscita a creare un tessuto di relazioni strategiche nel territorio per difendere il mantenimento di una sede importante come quella di Isontina Ambiente, con tutte le conseguenze che ne deriveranno per i nostri cittadini, oltre che sul piano politico".

"Questa è l'ennesima conferma che a Ronchi sia necessaria una nuova visione, che noi come Ronchi 2030 siamo certi di poter contribuire a offrire alla nostra comunità. Quando vinceremo le elezioni, porremo una netta discontinuità con un sistema fallimentare che in questi anni ha messo ai margini Ronchi, percepita all'esterno più come un villaggio che come una realtà cittadina dalle potenzialità dormienti che noi siamo certi di poter risvegliare. Questa è l'ennesima conferma che a Ronchi sia necessaria una nuova visione, che il gruppo Ronchi 2030 si impegna a portare, in netta discontinuità con quanto a cui finora abbiamo assistito", conclude la nota.