Scoppia la polemica sulla 'gara di mangiatrici di banane'

La gara di mangiatrici di banane organizzata martedì 2 agosto in occasione della Festa degli uomini di Monteprato di Nimis non è passata inosservata. Online è stata lanciata una petizione per chiedere l’annullamento della competizione, inserita nel contesto di una manifestazione, nata nel 1977, che non ha mai mancato di far discutere.

"Perché ciò che è festa per l’uomo, o festa dell’uomo, si traduce in una forma di oppressione, denigrazione, oggettificazione e sessualizzazione per la donna e della donna?", si domandano i proponenti della raccolta firme. "La risposta, la suggeriamo noi: questa gara non è altro che la diretta espressione del contesto culturale in cui è stata immaginata".

E anche la politica si mobilita: "La gara in programma domani alla ‘festa degli uomini’ di Monteprato di Nimis travalica i confini dello spirito goliardico che anima da oltre 40 anni questo evento. Non si tratta di essere moralisti, ma sono convinto ci sia un limite invalicabile: quello del rispetto. E il contest in questione lo supera abbondantemente, svilendo la figura della donna oltre il tollerabile”, sono le parole del deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Da qui a farne pretesto e strumento per rilanciare battaglie sui diritti ce ne passa, ma il messaggio che parte da Monteprato è offensivo: contrario come sono alla censura, confido che siano gli organizzatori a rivedere il programma, anche in virtù di una totale defezione di concorrenti. La goliardia ha avuto nei secoli e ha tuttora una sua dignità, che niente ha a che fare con iniziative che mortificano le donne e persino gli ideatori", conclude Novelli.