Scuola, il Ministero latita. Ci pensa la Regione

Mentre il Ministero latita, la Regione si prende carico della scuola. Da Roma, infatti, non sono arrivate indicazioni per quanto riguarda l’organico del personale Ata, mentre la Regione intende stanziare un milione e 200 mila euro per il personale docente e per il personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

Il finanziamento è destinato a progetti e può essere impiegato solo dopo che l’ufficio scolastico regionale ha messo a punto la macchina per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Lo rilevano i segretari regionali di Uil scuola Ugo Previti e Cisl scuola Donato Lamorte che oggi insieme ad altre sigle sindacali hanno partecipato a un incontro con l’assessore regionale Alessia Rosolen.

Entrambi plaudono all’iniziativa della Regione, ma il segretario della Uil esprime preoccupazioni per l’avvio del prossimo anno scolastico, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dei ragazzi, in modo particolare negli istituti comprensivi dove il tempo scuola inizia alle 7 per concludersi alle 17.

Dal canto suo il segretario cislino auspica che, in mancanza di tabulati del Ministero, l’ufficio regionale copra in deroga l’organico con un numero di addetti che non può essere inferiore a quello stabilito dal Miur per il 2019.

Previti punta il dito, invece, contro l’organizzazione del personale legata al sostegno. Nelle aziende sanitarie della regione andrebbe uniformato il metodo di valutazione dei ragazzi che hanno la necessità di essere seguiti maggiormente a scuola.