Scuola, la crisi di Governo frena la regionalizzazione

Accanto ai numeri del prossimo anno scolastico, uno dei temi caldi, sul fronte della scuola, è quello della regionalizzazione. Che, giocoforza, con la crisi di Governo subirà uno stop. “Se, come spero, andremo a nuove elezioni”, commenta il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura al Senato, “un possibile nuovo Governo di centrodestra sicuramente potrà sbloccare l’iter che, con l’esecutivo gialloverde, ha subito parecchi rallentamenti, essendo questo uno dei temi su cui il M5S ha detto no”.

“In caso contrario, è possibile che il cammino intrapreso subisca un rallentamento, ma noi cercheremo comunque di portare avanti il percorso”, continua Pittoni. “Va detto, però, che aver ridato dignità all’Ufficio scolastico regionale, tornato di primo livello, ci ha permesso di metterne in sicurezza l’operatività e garantire tutti gli strumenti per poter lavorare al meglio. Consapevoli che sicuramente serviranno maggiori investimenti sull’istruzione”.

Il probabile stop sulla regionalizzazione trova, invece, il favore dei sindacati, da sempre contrari al percorso avviato dalla Giunta Fedriga. “La regione – spiega Adriano Zonta della Flc Cgil – non si può sostituire allo Stato in questa materia, specie senza aver definito i livelli minimi. Poi se pensiamo che già con graduatorie nazionali non riusciamo a trovare abbastanza docenti, se lavorassimo con liste regionali non sapremmo davvero dove andarli a pescare!".

"Il Fvg, nonostante 10 anni di tagli, ha mantenuto un buon livello di istruzione anche grazie a dirigenti e insegnati arrivati da fuori regione", prosegue Zonta. "La regionalizzazione, insomma, suona come una mossa politica per parlare alla pancia, più che alla testa delle persone. Invece, servirebbe un Governo che dia più dignità all’istruzione, anche attraverso gli investimenti”.