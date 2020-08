Scuola, 50mila posti in più fra docenti e Ata. Ma il Fvg attende indicazioni

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato, questa mattina, i rappresentanti delle Regioni sulla ripresa di settembre e, in particolare, sul tema dell’organico aggiuntivo da dare alle scuole. Presente alla riunione anche la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per gli aspetti relativi al trasporto scolastico.

“Oggi - ha spiegato Azzolina - dopo aver ultimato tutti i passaggi istituzionali e con le forze sociali, ho firmato l’Ordinanza che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l’organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio. Si tratta di oltre 977 milioni che saranno assegnati per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50% sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici Scolastici Regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze delle scuole. Ringrazio i nostri direttori generali che hanno svolto un lavoro costante e puntuale. Daremo un budget a ogni Ufficio scolastico che lo tradurrà, poi, in organico".

"Le scuole avranno oltre 50mila unità di personale in più per la ripresa fra docenti e Ata. Priorità massima sarà data alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla scuola primaria”.

Grazie a questo incremento, ha proseguito Azzolina, “potremo finalmente cominciare a superare quelle norme, nate in epoca di tagli feroci alla scuola, che hanno portato al sovraffollamento delle classi. Con il decreto rilancio abbiamo infatti previsto la possibilità di derogare al numero di alunni per classe per ridurlo progressivamente. Un cammino che dovremo poi proseguire anche oltre l’emergenza”.

Gli stessi criteri previsti dall’Ordinanza di oggi saranno utilizzati per ripartire anche le altre risorse per l’organico che deriveranno dallo scostamento di bilancio che prevede 1,3 miliardi per la scuola. Una parte di queste sarà, infatti, dedicata a un ulteriore incremento di personale.

La Ministra ha anche assicurato che nel decreto legge di agosto saranno previste apposite risorse, per gli Enti locali, per l’affitto degli spazi aggiuntivi e il pagamento delle relative utenze.

"Ancora risposte vaghe dal ministero dell'Istruzione rispetto ai criteri, ai modi e alle tempistiche con cui sarà assegnato il personale docente all'Ufficio scolastico regionale, che lavora sotto organico e coadiuvato dal solo personale della Regione, né indicazioni o rassicurazioni sono giunte per colmare la carenza di docenti e personale Ata" ha riferito l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen al termine del confronto in videoconferenza con il ministro e gli assessori regionali con delega all'Istruzione delle altre Regioni.

"Già da tempo il Friuli Venezia Giulia ha richiesto criteri oggettivi e tempi certi per il riparto del personale di cui necessita per l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle disposizioni vigenti legati al Covid-19", prosegue Rosolen. "Il fabbisogno è quantificato in 1.164 docenti, almeno 30 unità di personale educativo, 1.397 collaboratori scolastici, almeno 130 assistenti tecnici per i quali è stata chiesta e ottenuta relativa garanzia rispetto alla proroga della misura sperimentale attivata nelle scuole secondarie di primo grado".

"Urgente - ha osservato l'assessore - il tema legato alle Fondazioni Its (Istituti tecnici superiori) per le quali tardano ad arrivare informazioni specifiche rispetto al ristoro delle spese straordinarie sostenute negli ultimi mesi e non giungono novità circa la destinazione dei fondi legati a Industria 4.0 per eventuali laboratori o altre infrastrutture. La mancanza di indicazioni ministeriali nei confronti dei percorsi Its, anche alla luce dell'efficacia formativa e degli esiti occupazionali degli stessi, è un elemento critico che sta mettendo a rischio il lavoro sin qui svolto e l'investimento sostenuto per garantire l'efficacia formativa e gli sbocchi occupazionali legati al ciclo di studio, anche perché privi al momento del necessario raccordo con il ministero dell'Università e ricerca per le lauree professionalizzanti".

Ancora incerta, infine, è la condizione degli insegnanti magistrali per i quali è urgente assumere un orientamento a livello nazionale che risolva l'annosa condizione di destabilizzante precarietà rischiosa anche per la continuità didattica dei plessi regionali.