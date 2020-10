Scuola: chiesto il ritorno del grembiule in classe

"Reintrodurre i grembiuli nelle scuole primarie, come segno di uniformità e come strumento per contrastare il contagio da Covid-19".



Questo, in sintesi, l'oggetto del voto alle Camere e al Governo della Repubblica presentato dal consigliere regionale Giuseppe Ghersinich (Lega).



"A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste - fa sapere l'esponente della Lega - hanno adottato nuovamente il grembiulino per i bambini, L'obbiettivo del mio voto alle Camere è che questo venga fatto anche per le scuole primarie (ex elementari) su tutto il territorio nazionale".



"E' opinione di molti che i bambini sono divenuti, negli ultimi decenni, vittime inconsapevoli del consumismo e dello sfoggio di marchi che ha coinvolto tutta la nostra società, la conseguenza spesso è l'isolamento di coloro che, per scelta o per necessità dei genitori, non indossano alcun capo firmato. L'uso del grembiule, inoltre - prosegue Ghersinich - può rappresentare un deterrente per i tanti episodi di bullismo causati dalle diseguaglianze sociali di cui spesso si ha notizia".



"L'Osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza Paidòss, ha recentemente rilevato che indossare il grembiule a scuola può inoltre essere un ottimo scudo contro il contagio da Covid-19. Secondo un'indagine che ha coinvolto oltre mille pediatri di tutto il Paese, è risultato che si tratta di un utile presidio igienico, un'ottima protezione per i bambini, non solo per evitare danni agli abiti ma anche per la loro salute"."Credo fermamente che a tutti vadano date le stesse opportunità, a maggior ragione - rimarca il consigliere - nelle aule scolastiche i bambini sono tutti uguali e non devono essere discriminati per come sono vestiti. Il mio auspicio è che la Giunta regionale si faccia interprete presso il Governo affinché le scuole primarie introducano l'obbligatorietà dei grembiuli".