Scuola, continua il botta e risposta Lega - Pd

"Chissà se, alla luce della sentenza di ieri sera, il collega Moretti accuserà anche il Tar del Fvg di fare una battaglia politica per assecondare Salvini sull'apertura delle scuole?". Se lo chiede, in una nota, il consigliere della Lega, Antonio Calligaris, commentando "l'atteggiamento fazioso del capogruppo in Consiglio regionale del Partito democratico in merito al tema della riapertura della scuola", e aggiungendo che "vista la sentenza, Moretti farebbe bene a scusarsi con il Governatore e l'assessore Rosolen che responsabilmente avevano tenuto una condotta prudente a favore della sicurezza dei ragazzi, degli operatori scolastici e delle famiglie".

"La sentenza - aggiunge l'esponente della Lega - riconosce il lavoro svolto compiutamente da Regione e Ufficio scolastico nei tavoli di lavoro coordinati dalle Prefetture, per l'organizzazione e la parte del trasporto scolastico, e ribadisce la necessità per l'amministrazione scolastica dei tempi tecnici per organizzare il rientro in presenza".

"Nessuno sente il bisogno del teatrino messo in atto anche dagli esponenti locali dell'Isontino - conclude Calligaris - che hanno scelto di buttare benzina sul fuoco strumentalizzando la prima ordinanza del Tar, quando sanno bene che è interesse di tutti aprire le scuole in presenza, ma in sicurezza. Non si può più tacere di fronte alle ripetute prese di posizione filogovernative, assunte in questi giorni solo per far piacere a una maggioranza giallorossa che di fatto nemmeno c'è".

"Se la Lega pensa che la sentenza del Tar avalli in toto l'ordinanza sul prolungamento della didattica a distanza si sbaglia di grosso. Il tribunale ha preso atto dei tempi ristretti, tra gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso e l'effettivo riavvio, ribadendo comunque il contenuto del precedente pronunciamento. La sentenza è dunque un fatto tecnico che non cambia la sostanza di un principio che Fedriga ha voluto politicizzare". Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti in riferimento alla sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso sulla seconda ordinanza del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, che prolunga la didattica a distanza nelle scuole al 31 gennaio.

"Resta di fatto il clima di contrapposizione che c'è tra Fedriga e i genitori e studenti che chiedevano una ripresa delle lezioni in presenza, cosa peraltro avallata anche dal Comitato tecnico scientifico, ma che Fedriga ha preferito ignorare. Di fatto, sulla scuola si è voluto perdere tempo, mentre i dati sull'andamento della pandemia, pur a scuole chiuse, rimangono molto seri".