Scuola, crescono i sì alle stabilizzazioni

"Le oltre sessanta audizioni dei giorni scorsi in commissione Cultura al Senato sul dl Scuola, hanno evidenziato crescente condivisione della nostra proposta, lanciata a marzo, di un grande piano straordinario di stabilizzazione del personale scolastico, per affrontare con la necessaria efficacia le conseguenze della crisi pandemica. Non si comprende per quale motivo, pur in presenza di 200 mila precari, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina insista invece a promuovere concorsi ormai superati dagli eventi". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.