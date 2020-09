Scuola: da Giunta goffo scaricabarile sul trasporto

"Siamo alle comiche, li avevano avvisati sei mesi fa, bastava informarsi, lavorare e cercare soluzioni per tempo, e ancora una volta dalla Giunta Fedriga invece delle scuse arriva il goffo scaricabarile per i problemi causati al trasporto scolastico. E’ ridicolo dopo due anni mezzo di potere leghista che il centrosinistra sia colpevole di qualsiasi problema loro non sono in grado di risolvere o hanno direttamente causato. Noi li abbiamo addirittura avvisati ma Fedriga non ha ascoltato. Ora dicono ai sindaci che fanno bene ad arrangiarsi con le loro forze, mi pare fin troppo comodo. Per l’ennesima volta non una scelta, non un problema risolto dalla maggioranza leghista". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli dopo che l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha incontrato i sindaci o i rappresentanti delle giunte dei Comuni colpiti dalle problematiche collegate al trasporto scolastico.