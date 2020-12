Scuola, due nuovi indirizzi nel Friuli occidentale

Il Consigliere Alessandro Basso di Fratelli d’Italia esprime entusiasmo per aver appreso la scelta della Regione e dell’Assessorato Istruzione sulla volontà di creare nuovi indirizzi specialistici a Spilimbergo e Sacile, da lui sostenuta fin dalla fase iniziale.

"Mi complimento ancora una volta con l’Assessore regionale Alessia Rosolen per la sua lungimiranza e per aver scelto due istituti scolastici di prim’ordine come l’IIS Il Tagliamento di Spilimbergo e l’Isis Marchesini di Sacile per arricchire la scelta formativa e professionale dei nostri ragazzi".

È in progetto infatti di avviare due nuovi percorsi articolati in un indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni all’IIS di Spilimbergo e una nuova proposta di triennio in Relazioni Internazionali e Marketing (RIM) all’Isis Marchesini di Sacile.

In attesa dell’approvazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, Basso conclude: "L’assessorato regionale dimostra in questo modo consapevolezza e attenzione rispetto ai bisogni reali dei nostri ragazzi e del mondo del lavoro. Auspico sia quanto prima traducibile in una realtà percorribile e mi auguro quindi arrivi presto il parere di accettazione della proposta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale".