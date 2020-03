Scuola, esami di maturità con professori interni

Il 3 aprile, oramai è assodato, non riapriranno i cancelli delle scuole. La chiusura proseguirà, ma fino a quando non è ancora dato sapersi, poiché dipenderà dall'evoluzione dell'epidemia di Covid-19. Oggi la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato in Senato, ribadendo che si tornerà a scuola “solo se e quando, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie, le condizioni lo consentiranno”.

L'anno scolastico 2019-2020, come già detto, sarà comunque valido. Rimane la questione esami di Stato da risolvere, ma la ministra Azzolina ha anticipato in Aula che per la Maturità “per quanto riguarda le commissioni l'orientamento è quello di comporle con membri interni e presidenti esterni”, quest'ultima figura di garante dell'intero percorso dell'esame.



Sonoe che si devono destreggiare tra didattica on line e a distanza, molti dei quali stanno completando la preparazione agli esami di terza media e di quinta superiore.“Sugli esami di Stato abbiamo chiesto, come chiedono gli studenti, di predisporre modalità che garantiscano un– ha detto il ministro -”.Azzolina ha anche annunciato di aver firmato il decreto ministeriale di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse, per un totale di 43,5 milioni di euro.– ha detto Azzolina -, pensando a unae regionale nel rispetto delle prerogative di ciascuna regione”.“Nessuno si senta in ansia e nell'incertezza – ha concluso Azzolina -. Ci siamo attivati anche con la Rai: ci saranno sul canale playlist ad hoc, elenchi di materiale per le istituzioni, anche al di fuori della didattica a distanza, perchè la scuola non si ferma. Stiamo studiando altre soluzioni. Nella scuola a distanza, seppur con tutte le differenze di materiali, competenza e connessioni che denotano il Paese, noi intravediamo una chance di normalità e prosecuzione delle attività, che in questo momento sono un aspetto fondamentale”.