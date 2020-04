Scuola: esami semplificati e nessun bocciato

Torneranno mai sui banchi di scuola i nostri figli? L'anno scolastico riprenderà o toccherà attendere il 1° settembre per il rientro in classe? E gli esami, le prove Invalsi, si faranno? Si sarà tutti promossi con il sei politico? Si riuscirà a ottimizzare la fantomatica didattica a distanza?

Sono tanti gli interrogativi a cui il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina è chiamata a rispondere in questi giorni. Stabilito che l'anno scolastico in corso non andrà perduto, ma sarà valido a tutti gli effetti, è notizia di oggi che è il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla scuola.

Se l'attività scolastica non dovesse riprendere entro il 18 maggio, e nell'evenienza che saltino le sessioni d'esame a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, l'esame di Stato di terza media sarà svolto in maniera semplificata, con l'eliminazione di alcune delle prove previste, e sostituito dalla valutazione finale del Consiglio di classe, tenendo conto di un elaborato presentato da ciascuno studente.

Anche l'esame di maturità si svolgerà regolarmente, ma con qualche variazione: commissione con professori dell'istituto di appartenenza e il presidente esterno. Il 17 giugno si dovrebbe partire con il tema di italiano, poi la seconda prova scritta preparata dalla commissione interna. Lo scenario più realistico, però, vista l'emergenza sanitaria, è che i ragazzi non rientrino in classe a maggio e dunque che saltino le prove scritte, riducendo l'esame alla sola prova orale.

Ad ogni modo tutti gli studenti saranno ammessi all'anno successivo, anche quelli che nel primo quadrimestre avevano un profitto insufficiente, ma non ci sarà il 6 politico. Per colmare eventuali lacune i ragazzi potranno usufruire di un programma di recupero nel corso dell'anno scolastico 2020-2021.