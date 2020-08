Scuola Fvg, tavolo con il viceministro Anna Ascani

Venerdì 7 agosto, dalle 16 alle 18 in Prefettura a Trieste, alla presenza della Viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, si riunirà il Tavolo Regionale di Lavoro, istituito con lo scopo di analizzare la pianificazione della ripresa delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia dopo la prolungata sospensione per l’emergenza Covid-19.

Il Tavolo Regionale di Lavoro, previsto dalle linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina n. 39 del 26/06/2020, si è già riunito più volte in videoconferenza per definire, in tempi brevi, le criticità emerse e per garantire la ripartenza ordinata dell’anno scolastico.

Innanzitutto, è stato portata all’attenzione del Tavolo Regionale la questione relativa alle aule e agli spazi necessari al rispetto della misura del distanziamento statico di un metro tra gli alunni seduti ai loro posti. Questa misura, prevista dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale, consentirà di fatto di mantenere l’unità dei gruppi (classe) già costituti.

Sono state affrontate le questioni dell’approvvigionamento dei banchi monoposto e dei dispositivi di protezione individuali, del fabbisogno aggiuntivo di personale docente e non docente necessario ad assicurare l’avvio dell’anno scolastico, limitatamente alle situazioni dove sarà indispensabile provvedere a diverse articolazioni delle classi.

Sono stati effettuati dal Tavolo ripetuti monitoraggi finalizzati a verificare puntualmente l’evoluzione della situazione di ogni singolo edificio del Friuli Venezia Giulia in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza nel mese di settembre.

Fanno parte del Tavolo, costituito dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, oltre che i dirigenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio Scolastico regionale, gli Assessori regionali Alessia Rosolen, Riccardo Riccardi e Graziano Pizzimenti, i rappresentanti designati degli Enti Locali, dell’Anci, della Protezione civile, della Croce Rossa italiana, delle Associazioni dei disabili, delle Associazioni degli studenti e dei genitori, dei dirigenti scolastici, delle scuole paritarie e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali.

La composizione articolata del Tavolo è dettata dalla evidente necessità di operare con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali del territorio regionale, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi condivisi per individuare interventi e soluzioni che tengano conto, nei limiti delle risorse disponibili, dei bisogni espressi dalle istituzioni scolastiche e per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e formative, con i consueti tempi di erogazione e con il mantenimento dei gruppi classe.