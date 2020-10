Scuola, i sindacati chiedono di rinviare il concorso

Rinviare il concorso straordinario del personale docente. E’ la richiesta rivolta al Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, al Prefetto Valerio Valenti, all’assessore Alessia Rosolen, all’assessore Riccardo Riccardi e al direttore dell'Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame da Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola.

Ecco la lettera dei sindacati:

Come è noto, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha disposto lo svolgimento del concorso straordinario in presenza per il personale docente delle scuole di superiori di I e II grado nel periodo che va dal 22 ottobre a metà novembre. Questo comporta, anche in Friuli Venezia Giulia, lo spostamento nelle scuole del nostro territorio di centinaia di candidati (circa 800) provenienti da tutta Italia, che dovranno accedere nei laboratori allestiti nelle scuole per effettuare la prova concorsuale, nonché di altre 200 persone circa, componenti delle commissioni esaminatrici, tra dirigenti scolastici e personale docente.

A questi numeri si devono aggiungere quelli dei candidati costretti a spostarsi dal Friuli Venezia Giulia in altre regioni per effettuare la prova concorsuale relativa alle classi di concorso il cui raggruppamento è previsto in altre province. E’ un controsenso alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica Covid, di fronte alla quale sia il Governo sia le Regioni stanno predisponendo misure di prevenzione per limitare gli spostamenti e cercare di bloccare l'espansione dei contagi, salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini, per non mettere in crisi il sistema sanitario regionale e nazionale. Il concorso avrà effetti solo dal primo settembre 2021 e, dunque, in assenza di una reale urgenza, potrebbe essere rinviato in un momento in cui ci saranno meno rischi per la salute pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo alle istituzioni d’intervenire per disporre lo spostamento del concorso ad altra data, in coerenza con quanto predisposto dall'ultimo Dpcm.