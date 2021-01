Scuola, il Fvg rinvia la riapertura delle superiori

Le scuole superiori in Fvg non riapriranno dal 7 gennaio. E' quanto deciso dalla Regione. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore Alessia Rosolen, che ha spiegato come il rientro in classe in sicurezza sia l'obiettivo, ma in questo momento non ci siano le condizioni. "Abbiamo immaginato una riapertura per step, lo riteniamo un atto di responsabilità”, ha detto Rosolen. “E' una scelta sofferta, perchè siamo consapevoli che la scuola non è solo didattica e nozioni, ma un insieme di fattori che la rendono il luogo per eccellenza della crescita dei nostri ragazzi”.

"Il Presidente Massimiliano Fedriga firmerà un'ordinanza, nella quale si prevede che il rientro in classe - per le scuole superiori - non sarà previsto prima del 31 gennaio" ha precisato Rosolen, ringraziando tutti gli uffici che hanno lavorato in queste settimane per riportare i ragazzi in aula.

I piani sono pronti, con tre possibili scenari: rientro al 50%, al 75% o al 100%. La decisione di far slittare tutto a febbraio è così motivata: "Vogliamo dare la certezza dei tempi alle scuole: non possiamo ripartire per poi richiudere. Lo abbiamo fatto in base ai dati della curva epidemiologica e lo facciamo perchè la scuola ha comunque già pronti tutti i piani di rientro", ha precisato Rosolen.

Parola, quindi, all'assessore Graziano Pizzimenti che ha ricordato il travagliato percorso per definire il trasporto pubblico per gli studenti. Nell'ultima stesura dei piani, definita dai quattro tavoli coordinati dai Prefetti, per alcuni poli a Trieste e per Gorizia si è definito un ingresso diferito; a Pordenone sarà potenziato il sistema di trasporto senza modifiche agli orari; per l'ex provincia di Udine non sono previste variazioni per l'ingresso per le scuole superiori di Cervignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Lignano e Tarvisio, mentre per gli istituti dei poli scolastici di Cividale e San Pietro al Natisone, Codroipo, Gemona, San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Udine, l'orario sarà scaglionato tra le 8 e le 10. Complessivamente, anche grazie all'utilizzo di mezzi con noleggio conducente, il servizio di trasporto sarà potenziato, con la parte ferroviaria, con 134 mezzi in più che sono stati reperiti sul mercato. Il tutto, relativamente ai costi, ha comportato anche un impegno dell'Amministrazione regionale che "è pronta - ha concluso - ad anticipare con fondi propri le risorse aggiuntive annunciate dal Governo".

"Quando riapriremo le scuole sono fiducioso che il sistema trasporti funzionerà. Certo potrebbe esserci qualche dettaglio da aggiustare, ma saremo pronti a intervenire", ha detto Pizzimenti.

"Vogliamo una scuola aperta, ma che garantisca condizioni di salute per chi la frequenta. E non deve aggravare la pressione sul sistema salute", ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi. "Un sistema quando apre deve avere le garanzie per rimanere aperto. Non possiamo rischiare, come già accaduto, di aprire per poi richiudere. Il lavoro è pronto e dettagliato. La direzione salute si è occupata anche dell'aspetto scuola, perfezionando le definizioni di tipologie di caso e come agire di conseguenza. Anche la Protezione civile è pronta a scendere in campo per garantire le attività d'ingresso e uscita dalle scuole".

"L'ordinanza del Presidente Fedriga vive e si cala in questo contesto. L'Iss, nell'ultimo rapporto, ha individuato un indice Rt a 0,98 per il Fvg. La Regione ha una pressione elevata del sistema ospedaliero e questa è una delle ragioni per cui abbiamo preso questa decisione", ha ribadito Riccardi.

Il vicepresidente ha poi analizzato i dati dei casi di contagio relativi alla scuola che "da settembre sono stati complessivamente 2.531, con 503 docenti positivi, 1.908 studenti e 120 tra il personale; a questi si aggiungono 329 positività tra le persone che ruotano attorno al sistema scuola, portando il totale a 2.890". Rilevante il dato in merito all'età dei positivi: i maggiori contagi tra gli studenti - 749 - si è registrato tra i 14 e i 19 anni; sono stati 178 nella fascia 0-5 anni; 385 tra 6 e 9 anni e 596 tra 10 e 13 anni.

Quindi proprio la fascia 10-19 anni è quella che ha visto in percentuale la maggior parte di casi di positività al Covid (18 per cento) in Friuli Venezia Giulia nel periodo dal 30 novembre al 27 dicembre. "Un elemento quest'ultimo - ha rilevato Riccardi - che, sommato all'andamento complessivo della curva dei contagi, motiva in maniera oggettiva l'ordinanza che il governatore sta per siglare".

"Molte altre Regioni - ha detto Riccardi - sono pronte ad assumere questa decisione. E' chiaro che tutti vogliamo riaprire le scuole, ma c'è un tema di sicurezza complessiva che va garantita".

In prima linea con il Fvg si schiera il Veneto: il governatore Luca Zaia ha annunciato di aver firmato un'ordinanza per tenere chiuse le scuole almeno fino al 31 gennio. "Non ci sembra prudente - ha aggiunto Zaia - in una situazione epidemiologica come quella attuale riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi".

Riccardi ha quindi parlato del piano vaccinazione anti-Covid, specificando come il tema da risolvere ora sia quello del consenso informato degli anziani delle case di riposo, in particolare per le persone non autosufficienti, per consentire di avviare la campagna anche nelle Rsa, oltre che tra il personale sanitario.