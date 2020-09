Scuola media non sanificata, a Udine scoppia il caso

I seggi elettorali all’interno degli istituti scolastici in tempo di pandemia hanno creato la prima ‘vittima’ a Udine. Si tratta della scuola media Tiepolo di via del Pioppo, non sanificata in tempo per la ripresa delle lezioni previste questa mattina.

All’apertura delle porte dell’istituto scolastico, il personale Ata in turno ha notato che i corridoi e le stanze erano rimasti con i cestini pieni, segnale che dunque l’igienizzazione post Referendum non era stata eseguita come preventivato.

Da qui la scelta della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo I, Maria Elisabetta Giannuzzi, di non far entrare gli studenti e di riconsegnarli, per quanto possibile, ai genitori. I rimanenti 170 ragazzi, seguendo i regolamenti anti-covid- sono stati, invece, fatti accomodare in aula magna per eseguire alcune attività supplementari in attesa del loro riaffidamento.

Prima ancora delle verifiche necessarie per capire dove e quale falla si sia verificata, sulla questione è intervenuta la consigliera del Pd Eleonora Meloni che attacca la giunta parlando di ‘inerzia e disinteresse’.

"È inaccettabile il disinteresse della giunta Fontanini nei confronti degli alunni che frequentano le scuole di Udine. È il caso della mancata sanificazione della scuola elementare Tiepolo di via del Pioppo, che ha obbligato 250 studenti a rimanere bloccati fuori dalla scuola. Così come l'inagibilità del giardino della scuola primaria Rodari, nonostante siano trascorse tre settimane dalla bufera che si è abbattuta in città", afferma Meloni.

"La scuola Rodari ha riaperto una settimana fa e l'Amministrazione aveva avuto tutto il tempo per sistemare la situazione e consentire ai bambini la regolare fruizione degli spazi all'aperto, invece di obbligarli a rimanere chiusi in classe. Di un tanto ho informato ufficialmente l'Assessore Battaglia, ma non ho ricevuto alcuna risposta" continua la consigliera dem Meloni.

"Una volta di più si conferma il fatto che questa giunta va avanti a suon di proclami e scaricabarile per nascondere la propria inadeguatezza. Lo hanno fatto nei giorni scorsi con il servizio del doposcuola, e vedremo domani cos'altro si inventeranno in tema di sanificazione".

"Intanto, però, a farne le spese sono i più piccoli, che non possono fruire adeguatamente di un servizio pubblico fondamentale come l'istruzione" conclude Meloni.

Sul caso, interviene l'assessore Elisa Asia Battaglia: “In qualità di Assessore all’istruzione del Comune di Udine non posso che scusarmi con i genitori dei bambini che frequentano la Scuola Tiepolo per quello che è successo stamattina”.

“Voglio tuttavia garantire che farò tutte le verifiche del caso con l’ufficio elettorale al fine di capire perché si è venuto a creare questo disservizio e individuare le varie responsabilità, prendendo i dovuti provvedimenti”, conclude l’Assessore.

Il Comune informa che sono attualmente in corso i lavori di pulizia e sanificazione. Da domani, quindi, la scuola media Tiepolo sarà nuovamente aperta per il regolare svolgimento delle lezioni.